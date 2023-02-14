В Челябинск завезут лук из Египта. А ближе не было?

Лук подорожал до 50-70 рублей за кг. Это цена в Spar Фото: Ольга ЩАПИНА

На челябинских прилавках появится репчатый лук из Египта. Он придет на замену центральноазиатскому, поставки которого ограничили после заморозков в соседних странах. Об этом рассказала замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Торговые сети намерены закупать лук в Египте. Картофель же с Египта везут, — отметила Инна Подшивалова. — В Центральной Азии, где случились заморозки, обеспокоены собственной продовольственной безопасностью, поэтому временно ограничили поставки.

При этом она отметила, что повода для беспокойства нет — 60% лука у нас от отечественных производителей. Это Ставропольский край, Ростовская и Волгоградская области.

Выгодно, говорили они... Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Как сообщала ранее «Комсомолка», цены на лук поднялись с 20-30 до 50-70 рублей за килограмм. Возникает логичный вопрос: почему такие, можно сказать, исконно русские овощи как лук не производят у нас?

— Репчатый лук выращивается. Однако собранный урожай, как правило, реализуется еще до Нового года. Дальше наступает пора завозного, — объяснила Инна Подшивалова. — Себестоимость местной продукции выше в связи с климатическими условиями. Кроме того, при выращивании лука используется преимущественно ручной труд, а он дорогой.

В ларьках у дома цены выше, чем в торговых сетях Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Тот же киоск 9 дней спустя. Плакать хочется не от лука, а от цен Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Напомним, из-за заморозков, которые погубили урожай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан ввели трехмесячный запрет на вывоз репчатого лука. Мол, из-за холодов, может самим не хватить. К слову, в этих странах Россия закупает еще и морковь.

Тем временем, главным «деликатесом» у челябинцев стали огурцы, которые тоже везли из вышеперечисленных стран. По данным Минсельхоза, цены в среднем выросли в 2-2,5 раза — с 122 рублей до 316 рублей. К сожалению, огурцы не входят в список социально значимых товаров, на которые регулируются цены.

Огурцы компании «Рост», куда вошло «Чурилово». Цена в магазине «Чижик» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Горожане закономерно задаются вопросом: что с «Чурилово»? Теплицы светятся, а огурцы по заоблачным ценам, да и то не везде! Ранее агрокомплекс выкупил федеральный холдинг. Подробнее ситуацию мы разбирали здесь.

Замминистра сельского хозяйства в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» также добавила, что Челябинская область относится к зоне умеренно-континентального климата. Выращивание овощей требует отопления и света, — а это дополнительные затраты. Кроме того, продукция продается в другие регионы.

Несмотря на цену, огурцы быстро разбирают. Это фото из «Магнита» Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Меду тем, по данным Минсельхоза, запасы продовольствия в Челябинской области почти в 10 раз больше, чем в прошлом году — 4 000 тонны.

— В 4 раза больше запасов капусты, свеклы в 3,5 раза больше, картофеля в 7 раз больше, — привела цифры Инна Подшивалова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru