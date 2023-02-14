На северо-западе Челябинска оцепили улицу из-за убийства мужчины во дворе многоэтажки

Мужчину убили во дворе дома. Фото: читатель КП

Во вторник, 14 февраля, в Челябинске убили мужчину во дворе дома №41 на Комсомольском проспекте. На место происшествия вызвали следователей и полицию.

— Я особо ничего не знаю про это - только то, что нанесли [ему] несколько ножевых в арке. Потом он дошел до двора и упал. Примерно через 20 минут приехала полиция и скорая. Они находились там 2 часа, — рассказал один из жильцов дома.

ЧП попало на видео. На кадрах видно, как мужчина держится за грудь и падает на асфальт. Рядом находились очевидцы, но никто к нему не подбежал.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали сотрудники ДПС на улице Солнечной. Им оказался 67-летний мужчина, который уже ранее был судим за аналогичное преступление.

— Задержанный передан следственным органам, — уточнили в региональном полицейском главке.

По данным следствия, между задержанным и его жертвой произошла ссора во время распития спиртного. 67-летний мужчина разозлился и ударил ножом своего приятеля.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru