Праздник совсем не радужный: будут ли влюбленные гореть в аду за празднование Дня святого Валентина

Можно ли праздновать День святого Валентина православным людям? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня влюбленные отмечают День святого Валентина, а мы читаем комментарии в социальных сетях и поражаемся. Десятки, а то и сотни людей утверждают, что этот праздник несет в себе блуд, и якобы Валентин этот ваш вообще был развратником. Поэтому надо отмечать только День Петра и Февронии, иначе гореть всем в аду.

Мы решили узнать, насколько такие комментарии уместны. Правда ли, что коробка «раффаэлок» и розочка в целлофане — это путевка в котел дьявола? Ситуацию прояснил руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. Можете сразу выдыхать — гореть в аду не придется. А еще священник поделился лайфхаком, благодаря которому можно точно определить, любит вас человек или обманывает.

— День святого Валентина, конечно, не православный праздник, — рассказал Константин Путник. — К нему сейчас можно притянуть вообще все, что угодно, и это делают сами представители меньшинств. Они считают, что это нормально, что праздник связан с любовью, и они якобы тоже имеют отношение к любви. Хотя никакой любви в христианском понимании там, конечно, нет.

Константин добавил, что, с точки зрения христианства, любовь — это всегда жертва. И есть даже список критериев, которые помогут понять, что вы испытываете именно это чувство. Список можно найти в 13 главе Первого послания апостола Павла к Коринфянам.

— Я часто выступаю перед старшеклассниками, и их, особенно девочек, в первую очередь интересует любовь. И я им говорю, как отличить настоящую любовь от не подлинной. Вот мальчик говорит, что любит вас, а как узнать, обманывает или на самом деле любит? У христиан есть такой тест — послание апостола Павла. В этой главе и перечисляются качества, которые отличают любящего человека от притворяющегося, — подытожил Константин.

По мнению священника, если День святого Валентина кого-то подтолкнет к чтению этой главы, значит, польза от праздника все-таки есть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru