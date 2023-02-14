В Челябинске убийство мужчины во дворе жилого дома попало на видео

Мужчина умер под окнами многоэтажки. Фото: читатель КП

Момент убийства мужчины во дворе дома на Комсомольском проспекте в Челябинске попало на видео. На кадрах видно, как он падает на асфальт недалеко от подъезда и переворачивается на спину. Именно в таком положении его вскоре находят следователи и полицейские.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. По данным следствия, во время распития спиртного он поссорился с приятелем. 67-летний мужчина ударил ножом свою жертву.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Известно, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

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