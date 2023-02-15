Астролог посоветовала в феврале добавить сексуальности и заняться благотворительностью. Но в разные дни

В один из дней февраля глубокие декольте будут очень в тему Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самый короткий месяц в году сулит калейдоскоп событий. Астролог Екатерина Шувалова по дням расписала, как планеты будут действовать на нас и что нам в это время делать. Инструкция по применению ниже.

14-18 февраля действует период, когда вы можете найти новый, нестандартный подход к привычным делам и задачам, обуздать хаос и неопределённость в четкую структуру и последовательность действий.

Если у вас есть идеи, планы, то благоприятно будет сесть, записать их и составить план по их достижению.

Некоторые могут ощущать в этот период трудности с выражением своего «Я» и упадок жизненных сил. Старайтесь ответственно подходить к любым делам, уделите время анализу своей личности: кто вы и к чему стремитесь?

До 17 февраля обострено наше творческое начало, романтичность и чувственность. Устраивайте свидания, ходите на выставки, галереи, смотрите красивое кино и просто наслаждайтесь тем искусством, которое вам нравится.

Это время очень благоприятно для творческих людей — муза и вдохновение легко будут воплощаться в готовые произведения.

20 февраля произойдёт Новолуние в знаке Рыб. Вы можете ощущать повышенную чувствительность, ранимость и эмоциональность. Поэтому старайтесь бережно относиться к себе и к окружающим. Лучше всего направить внимание на свой внутренний мир.

В Новолуние постарайтесь хотя бы небольшой промежуток времени побыть наедине с собой. Благоприятно будет пожертвовать комфортную сумму на благотворительность.

Помимо Новолуния 20 февраля Венера переходит в знак Овна. Наши желания становятся импульсивные, напористые, может захотеться резких перемен. Также в это время может быть повышена конфликтность в общении с окружающими. В этот период старайтесь действовать рационально и избегать поспешных поступков, особенно в порыве эмоций.

В образе благоприятно будет добавить сексуальности (декольте, вырезы, облегающие модели) и яркие (предпочтительно тёплых оттенков) акценты.

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