Уральские почтовые ящики «завоевывают» и соседний Казахстан

Максим Мухоморов (на фото - крайний справа) в составе южноуральской делегации в Астане

Торговый дом «Полистрой» уже больше 8 лет работает на рынке благоустройства подъездов и придомовой территории. Одно из основных направлений - изготовление и реализация абонентских почтовых ящиков. За все время предприятия обеспечило почтовыми ящиками миллионы российских квартир. Развитие новых направлений, включающих в себя и производство «умных почтовых ящиков», встроенных в систему «Умный дом», — один из аспектов развития компании. О работе предприятия, а также о некоторых итогах недавнего визита представителей завода в Республику Казахстан.

Сотрудничество, кооперация не только с российскими компаниями, но и с партнерами из стран ближнего зарубежья — одно из главных направлений развития отечественного бизнеса. Эти слова нашли свое подтверждение после недавнего визита южноуральской делегации в Астану, где руководители и представители предприятий и организаций Челябинской области провели ряд деловых встреч с коллегами из Республики Казахстан, с первыми лицами администрации (акимата) Астаны. Переговоры также проходили в Торговом представительстве России в Казахстане, Агентстве международных коммуникаций, Внешнеторговой палате.

Директор Торгового дома «Полистрой», одной из ведущих российских компаний по производству и поставке на строительный рынок изделий из листового металла, Максим Мухоморов отметил большие перспективы в развитии партнерских отношений между Челябинской областью и соседним Казахстаном.

— И столица республики Астана, и вся страна сегодня активно строится. Это касается жилых комплексов и промышленных объектов. Представители бизнеса не скрывали, что для оснащения и новых и уже существующих объектов у них есть дефицит необходимых высококачественных изделий самой различной направленности. Речь идет об изделиях, которые используются в благоустройстве территорий, отделке зданий, абонентских почтовых ящиках. К слову, наше производство сегодня занимает четверть российского рынка производства таких почтовых ящиков (в России уже миллионы квартир оборудованы абонентскими почтовыми ящиками от компании «Торговый дом «Полистрой». - Прим. ред.). Мы представили наше предприятие на встречах в Астане, провели ряд переговоров, обменялись контактами, оставили свои предложения о сотрудничестве, - отмечает Максим Николаевич.

- Есть ли у завода опыт сотрудничества с партнерами из Республики Казахстан?

— Да, в рамках прямых договоров мы уже делали поставки в Алмаату. Качество, сроки, доставка. Все устроило заказчиков.

— В чем, на ваш взгляд, особенности работы с казахстанской стороной?

— Республиканские власти нацеливают российский бизнес на открытие производственных площадо либо крупных логических центров, складов непосредственно в Казахстане. Но здесь нужно все четко просчитывать: предполагаемые объемы поставок, финансовый оборот, инвестиционные вложения, окупаемость проектов, стоимость доставки, решение таможенных вопросов. В любом случае, мы клиенто-ориентированная компания, учитывающая все желания заказчиков. Оборудование, собственная конструкторская база, высококвалифицированный персонал - все это позволяет исполнять самые разнообразные заказы, ориентированные на современные тенденции. Скажем, сейчас мы активно реализуем проект под условным названием «умный почтовый ящик», встраиваемый в общую цифровую систему «Умный дом». Такие «гаджеты» уже в скором времени будут востребованы, и мы в этом смысле идем, можно сказать, на шаг впереди.

Учитывая особенности работы с казахстанской стороной, мы прорабатываем различные варианты. Так, к примеру, возможно сотрудничество с нашим миасским заводом - производителем медицинского оборудования, поскольку у этого предприятия уже есть свое представительство в Республике Казахстан. У нас есть готовые проекты, идеи, которые, уверен, заинтересуют наших потенциальных партнеров в Казахстане.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Торговый дом «Полистрой» уже больше 8 лет успешно работает на рынке поставок продукции для благоустройства подъездов и придомовой территории

ООО «ТД «Полистрой»: производство и реализация изделий из листового металла. Челябинская область, Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9а

Официальный сайт: «ТД «Полистрой»

«Торговый дом «Полистрой» уже больше 8 лет успешно работает на рынке поставок продукции для благоустройства подъездов и придомовой территории

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