Ледоколом по Челябинску: с гололедом борются при помощи инновационных разработок

На помощь дорожным рабочим пришла современная техника Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта зима выдалась богатой на гололед. Но на помощь дорожным рабочим пришла современная техника – тротуарный ледокол.

Небольшую полезную машинку купила компания «Строймеханизация», которая занимается обслуживанием и уборкой дорог в Курчатовском и Калининском районах города. Выглядит она как зимний вариант газонокосилки, но только в форме тележки.

Выглядит машинка как зимний вариант газонокосилки, но только в форме тележки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Машина срезает стекловидный лед и прессованный снег и оптимизирует работу дворников. У нее механизированный принцип уборки: резцы на барабане срезают лед и уплотненный снег. За час может убрать от 50 до 150 квадратных метров в час. Это намного быстрее, чем человек. Он в день отдалбливает квадратов 50. А при помощи ледокола со всеми подготовками можно до тысячи квадратных метров наледи на тротуарах устранить, – рассказал операционный директор компании «Строймеханизация» Андрей Фетисов.

Машина работает быстрее, чем целая бригада рабочих Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полностью заменить ручной труд машина не может. Она только разрыхляет уплотненный снег и срезает лед. А потом рабочие лопатами или на погрузчиках все это собирают, чтобы позже вывезти. Поэтому работают на одном участке парами или тройками. Один управляет ледоколом, другие скидывают остающуюся морозную крошку в сугробы. Чтобы сильно не уставать, время от времени меняются.

Машина срезает стекловидный лед и прессованный снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правда, в работе ледокола есть маленькая особенность. На широких тротуарах работает быстрее, в более узких местах – помедленнее. Но все равно намного быстрее, чем человек и даже бригада.

Такое чудо техники пока есть в нескольких городах России. Ими активно пользуются и в Санкт-Петербурге, где челябинская компания и приобрела ноу-хау. Пока взяли одну, чтобы попробовать.

Машина работает быстрее, чем целая бригада рабочих Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– На «Санкт-Петербургском дорожном форуме» узнали об этой машине и приобрели ее. Пока только одну. Запустили, пробуем, работаем, пока нормально, все устраивает. Если она себя зарекомендует положительно, будем еще закупать такую технику. Это обычная установка. Работает на бензиновом двигателе. Ничего сверхъестественного нет. Она достаточно примитивная в конструкции, – отмечает Андрей Фетисов.

Интересно, что разработал инновационное устройство «Ледокол» россиянин Глеб Дружинин, взяв в основу инженерные разработки своего деда.

Рабочим остается только убрать срезанную массу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские дорожные рабочие признаются: работать с ледоколом стало намного легче и эффективнее, чем с ледорубом.

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