Челябинку, обвиняемую в убийстве 18-летней дочери, отправили в СИЗО за участие в телешоу Гордона

Тело девушки спрятали среди мусора. Фото: «Мужское / Женское» / Первый канал

В Челябинске начался суд над горожанкой Елену Д., которую обвиняют в убийстве собственной дочери. Вместе с женщиной судят ее сожителя Александра Е. По версии следствия, пара задушила 18-летнюю девушку, а тело выбросила в мусорный контейнер.

Мужчину взяли под стражу во время следствия. Мать убитой оставалась на свободе. Во время первого же заседания 15 февраля Челябинский областной суд ужесточил меру пресечения для матери. Женщину взяли под стражу. Такими неприятными последствиями обернулось для горожанки участие в телешоу на Первом канале. Ради съемок программы женщина нарушила подписку о невыезде.

— Мать убитой 25 января покинула пределы Челябинска для участия в съемках телевизионной программы «Мужское/Женское» в Москве, в ходе которых обсуждались детали обстоятельств совершенного преступления, — объяснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, 18-летняя Виктория погибла в частном доме матери летом 2022 года. Следователи выяснили, что отчим, с которым у девушки не сложились отношения, задушил падчерицу руками и проводом. Мать же держала дочь за руку, чтобы та не сопротивлялась.

Тело убитой вынесли на контейнерную площадку и выбросили в мусор. Четыре дня о преступлении никто не догадывался. А потом грузовик привез новую партию отходов на завод по переработке мусора. Рабочие принялись сортировать мусор и с ужасом обнаружили труп.

На телешоу Александра Гордона «Мужское/Женское» мать убитой девушки Елена заявила о своей невиновности. Женщина утверждала, что лишь подержала рукав дочери, а потом отпустила, да и то сделала по приказу сожителя. Мужчина угрожал, что в случае неповиновения убьет и Елену.

— Александр убил Вику, но я-то ее не убивала. Почему меня обвиняют тоже в этом всем? — возмутилась женщина.

У обвиняемого в убийстве сожителя Александра, кстати, имеется несколько судимостей за кражи. Елена рассказала, что поначалу преступное прошлое кавалера, с которым она повстречалась на сайте знакомств, ее не волновало. Лишь спустя некоторое время мужчина стал агрессивным, принялся бить Елену и запугал настолько, что та даже не осмелилась сообщить в полицию о гибели дочери.

Телешоу, в котором снялась челябинка, заинтересовало даже главу российского Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил главе челябинского СК Петру Решетникову доложить о результатах расследования резонансного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru