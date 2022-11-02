«На нем живого места нет»: возле кафе в центре Магнитогорска при странных обстоятельствах умер маршрутчик

Трагедия случилась рядом с кафе на улице Завенягина. Фото: Олег РУКАВИЦЫН / google.com/maps

В Магнитогорске Челябинской области при странных обстоятельствах умер 51-летний водитель маршрутки. Вечером 25 октября Андрей (имя изменено) пошел на проводы своего коллеги, которому пришла повестка по частичной мобилизации. Компанией маршрутчиков они собрались в кафе на улице Завенягина. И уже утром, 26 октября, возле того же заведения обнаружили тело Андрея.

КП-Челябинск связалась с сестрой погибшего, чтобы узнать подробности этой истории. Анна (имя изменено) рассказала, что ее брат работал на маршруте № 45. В тот вечер он поставил «ГАЗель» на парковку, позвонил начальнику и отпросился, чтобы на следующий день не идти на работу. Что произошло в самом кафе, никто не знает.

— Нам даже видео не показывают, что там происходило, — рассказывает Анна. — Его коллеги говорят, что потихоньку все разъезжались по домам, а Андрей остался, вместе с ним были еще двое маршрутчиков. Они заявили, якобы даже не видели моего брата, когда уходили домой.

По словам Анны, когда она увидела тело Андрея, на лице виднелись следы от ударов, был окровавлен затылок, а костяшки на руках — сбиты. Женщина подозревает, что в кафе завязалась драка, которая закончилась трагедией.

— На нем живого места не было. В Магнитогорске после вскрытия нам не сказали время смерти. В морге мне объяснили, что Андрей умер не от побоев, а от переохлаждения. То есть, его могли вырубить ударом, после чего он упал на землю и остался лежать. Вероятно, если бы вызвали скорую помощь, его еще можно было спасти, — предполагает Анна.

Никаких официальных подтверждений драки пока нет, поэтому сейчас эта версия является лишь догадками. В полиции подтвердили только информацию о том, что утром, 26 октября, на улице Завенягина действительно был обнаружен труп мужчины.

— Проводится доследственная проверка, — рассказали в полиции Магнитогорска.

По словам Анны, ожидаются результаты экспертизы из Челябинска. Там уже будет ясно, какие травмы мужчина получил в ту трагичную ночь. Женщина переживает, что виновных в его смерти не накажут. Андрею был 51 год, у него остались жена и 13-летний сын.

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