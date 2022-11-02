Море пиццы и графический редактор – проекты без границ: студентов сети вузов РУМЦ ЧелГУ отметили на конкурсе «Профессиональное завтра»

Фото: пресс-служба ЧелГУ

На базе Тюменского государственного университета прошёл очный финальный этап юбилейного V Всероссийского сетевого конкурса «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.

Ежегодно мероприятие проводится сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при поддержке Минобрнауки России для содействия формированию профессиональных компетенций студентов вузов и развитию инклюзивной культуры в сфере образования и труда.

В этом году конкурс собрал рекордное количество участников. 756 студентов представили свои проекты из 65 регионов страны.

В соревновании традиционно участвовали как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы по пяти номинациям: профессиональный стартап молодёжи, исследовательская работа, моё полезное изобретение и социальная реклама и социальный проект.

Делегация Ресурсного центра Челябинского госуниверситета была представлена 34 студентами пяти вузов-партнёров ЧелГУ из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Защиту проектов и конкурсные испытания на очном этапе прошли 19 человек с 14 проектами.

Домой участники привезли дипломы по специальным номинациям.

Так, студентка экономического факультета ЧелГУ Анна Булаева была награждена дипломом за грамотность и качество работы в номинации «Социальная реклама». Своим проектом «Создадим мир без границ вместе» она продемонстрировала пути решения проблемы трудоустройства лиц с инвалидностью.

Студенты УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина были удостоены двух наград. Борис Бредихин отмечен в номинации «Мое полезное изобретение» за креативный подход при выполнении проекта «Графический редактор для лиц с ОВЗ DisDraw». Диплом за идею применения кулинарных технологий в инклюзии получила Анастасия Салимова с проектом «Кулинарный мастер-класс «Море пиццы».

В очном этапе конкурса в номинациях исследовательская работа и социальная реклама также представили свои работы еще шесть студентов ЧелГУ: Дмитрий Туманов (историко-филологический факультет), Зимфира Зарипова (институт права), Арина Муллагариева, Ольга Дунаева, Валерия Савилова и Екатерина Василькова (экономический факультет).

Напомним, у сотрудников РУМЦ ЧелГУ можно проконсультироваться по вопросам поступления лиц с инвалидностью в вузы, получения ими высшего образования и трудоустройства в течение года. Звонки жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей принимаются по телефонам call-центра: 8-800-302-71-55 или +7(351) 799-71-55.

Новости компаний