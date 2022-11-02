Автобусу пришлось остановиться на Краснопольском проспекте
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске пассажиры и водитель автобуса №34 сообщили об обстреле общественного транспорта. Инцидент произошел поздним вечером 1 ноября на Краснопольском проспекте. Удары, в которых узнали выстрелы, пришлись в лобовое стекло.
Находившиеся в автобусе люди не пострадали, но маршрут пришлось прервать, чтобы дождаться полицейских, которых срочно вызвали на место происшествия.
— Мы только отъехали от первого микрорайона, и в нас стрельнули, — рассказала одна из пассажирок автобуса. — Нас высадили, мы пошли пешком.
Информацию о стрельбе по автобусу подтвердили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, но подробностей о последствиях сообщить не смогли.
В челябинском управлении МВД подтвердили, что вечером поступило заявление от очевидцев о стрельбе по автобусу. А вот сам факт стрельбы пока подтвердить не могут: в стекло могли попасть, например, осколки щебня с дороги.
— Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают свидетелей, — сообщили в УМВД.
Напомним, ситуация с транспортом на Краснопольском проспекте не дает покоя челябинцам с конца прошлой недели. В минувшую пятницу проспект перекрыли ради работ на теплотрассе. Водители двинулись в объезд через дворы, спровоцировав там хаос, шум и бесконечные пробки. А когда ограничения на дороге наконец сняли, маршрутки продолжили двигаться в объезд, утром в понедельник жители Паркового не могли их дождаться.
Ранее житель Челябинска разбил лобовое стекло в троллейбусе, обидевшись на водителя.
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