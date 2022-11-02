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Общество2 ноября 2022 8:50

До середины ноября самым популярным аттракционом в жизни станут эмоциональные качели

Астролог — о том, как челябинцам снизить накал страстей
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Астролог объяснила, что делать, если на этом аттракционе ты уже накачался

Астролог объяснила, что делать, если на этом аттракционе ты уже накачался

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало ноября ознаменовано двумя важными событиями: продолжение коридора затмений и разворот Марса в Ретро движение. Как же это будет влиять на наши эмоции и события и на что обратить особенное внимание челябинцам рассказывает астролог Екатерина Шувалова.

Астролог Екатерина Шувалова составила челябинцам прогноз на ближайшие две недели

Астролог Екатерина Шувалова составила челябинцам прогноз на ближайшие две недели

— Коридор затмений, который продолжается с 25 октября, завершится 8 ноября Лунным затмением. Энергию затмения вы можете ощущать как за неделю до, так и неделю после его завершения.

Так как Луна отображает наш внутренний мир, то особенно бережно в этот период относитесь к своим чувствам и переживаниям, так как некоторые могут испытать настоящие эмоциональные качели.

Как снизить накал эмоций в этот период:

- не перегружайте себя как физически, так и эмоционально;

- практикуйте медитации, дыхательные практики;

- проведите очищение пространства (избавьтесь от всего старого и ненужного) и окружения (исключите токсичные контакты);

- проведите очищение организма и тела с помощью бани, сауны, ванны;

- не принимайте решений импульсивно, так как можете наломать дров;

- направляйте больше внимания вовнутрь себя, отслеживайте свои чувства, пытайтесь понять их причину.

Если до 15 ноября в вашей жизни происходят какие-то негативные события, то стоит задуматься, на верном ли вы пути. Возможно, это предупреждение о том, что лучше выбрать другой вектор движения.

Главный совет: не цепляйтесь за старое. Если в вашей жизни грядёт трансформация, то не сопротивляйтесь ей, а примите её как новый виток вашей судьбы.

А что касается Марса, то он развернулся в ретроградное движение 30 октября и будет в нём находиться аж до 12 января 2023 года.

Марс — это наш внутренний воин, который побуждает нас к действию, завоеванию чего - либо, отстаивает наши границы. Когда он разворачивается в Ретро движение, то эта огненная энергия становится слабее и больше направляется вовнутрь нас, чем во внешний мир.

Поэтому, в этот период желательно не начинать кардинально новых проектов, дел, а также избегать экстрима и любых мероприятий с риском для жизни (в том числе операций).

Лучше всего уделить внимание совершенствованию и налаживанию тех дел и процессов, которые уже есть в вашей жизни, бережно относиться к своему эмоциональном состоянию и к окружающим.

Желаю вам наилучшим образом прожить эти периоды. Наполняйте любовью сердце и благодарите за всё то, что имеете!

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