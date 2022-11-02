До середины ноября самым популярным аттракционом в жизни станут эмоциональные качели

Астролог объяснила, что делать, если на этом аттракционе ты уже накачался Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало ноября ознаменовано двумя важными событиями: продолжение коридора затмений и разворот Марса в Ретро движение. Как же это будет влиять на наши эмоции и события и на что обратить особенное внимание челябинцам рассказывает астролог Екатерина Шувалова.

Астролог Екатерина Шувалова составила челябинцам прогноз на ближайшие две недели

— Коридор затмений, который продолжается с 25 октября, завершится 8 ноября Лунным затмением. Энергию затмения вы можете ощущать как за неделю до, так и неделю после его завершения.

Так как Луна отображает наш внутренний мир, то особенно бережно в этот период относитесь к своим чувствам и переживаниям, так как некоторые могут испытать настоящие эмоциональные качели.

Как снизить накал эмоций в этот период:

- не перегружайте себя как физически, так и эмоционально;

- практикуйте медитации, дыхательные практики;

- проведите очищение пространства (избавьтесь от всего старого и ненужного) и окружения (исключите токсичные контакты);

- проведите очищение организма и тела с помощью бани, сауны, ванны;

- не принимайте решений импульсивно, так как можете наломать дров;

- направляйте больше внимания вовнутрь себя, отслеживайте свои чувства, пытайтесь понять их причину.

Если до 15 ноября в вашей жизни происходят какие-то негативные события, то стоит задуматься, на верном ли вы пути. Возможно, это предупреждение о том, что лучше выбрать другой вектор движения.

Главный совет: не цепляйтесь за старое. Если в вашей жизни грядёт трансформация, то не сопротивляйтесь ей, а примите её как новый виток вашей судьбы.

А что касается Марса, то он развернулся в ретроградное движение 30 октября и будет в нём находиться аж до 12 января 2023 года.

Марс — это наш внутренний воин, который побуждает нас к действию, завоеванию чего - либо, отстаивает наши границы. Когда он разворачивается в Ретро движение, то эта огненная энергия становится слабее и больше направляется вовнутрь нас, чем во внешний мир.

Поэтому, в этот период желательно не начинать кардинально новых проектов, дел, а также избегать экстрима и любых мероприятий с риском для жизни (в том числе операций).

Лучше всего уделить внимание совершенствованию и налаживанию тех дел и процессов, которые уже есть в вашей жизни, бережно относиться к своему эмоциональном состоянию и к окружающим.

Желаю вам наилучшим образом прожить эти периоды. Наполняйте любовью сердце и благодарите за всё то, что имеете!

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