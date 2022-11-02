«С праздником, мама!»: фотоконкурс «Комсомолки» ко Дню матери

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Мама» — первое и главное слово в жизни каждого человека. Нет ничего более чистого, беззаветного и искреннего чувства, чем материнская любовь. Ко Дню матери, который в этом году отмечается 27 ноября, «Комсомольская правда-Челябинск» запускает конкурс «С праздником, мама!». Присылайте фотографии своих мам и короткие рассказы о них.

Заявки принимаются со 2 по 15 ноября включительно по специальной ссылке.

Голосование пройдет с 16 по 26 ноября. Подключайте всех родных и знакомых, чтобы набрать больше «лайков» и выиграть приз — сертификат для релакса.

27 ноября мы подведем итоги.

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