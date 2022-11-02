Служить в полиции и помогать людям участковый мечтал с детства. Фото: 45.мвд.рф

36-летний капитан полиции Виктор Мызников из Курганской области знает почти каждого из двух тысяч жителей вверенной ему территории. И неудивительно – мужчина на своем посту уже 12 лет. Главное, уверен участковый, это найти подход к человеку, быть сродни психологу. Журналист «Комсомольской правды-Челябинск» пообщался с финалистом конкурса «Народный участковый – 2022».

О ПОЛИЦИИ МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА

Службу в полиции Виктор Николаевич начал с ППС – отслужил там год, потом стал участковым межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский». По его защитой довольно много сел и деревень Чашинского сельсовета.

— На обслуживаемой территории я знаю практически всех. За столько-то лет выучил по именам. Все про всех знаю, — смеется Виктор Мызников.

И люди знают своего участкового, доверяют. Потому что живет по соседству. Виктор Мызников родился в Белозерском районе, но познакомился с девушкой из Каргапольского района. Поженились, осели здесь же – в селе Чаши, родили двоих детей.

— Я с детства мечтал стать полицейским. Смотрел по телевизору, как они работают, и хотел так же помогать людям, делать все, чтобы они спали спокойно. Тем более перед глазами был пример родственника – он работал в ОМОНе в Свердловской области, — говорит Виктор Мызников.

Виктор Мызников с семьей. Фото: предоставлено КП-Челябинск

АВТОРИТЕТ В РАБОТЕ ВАЖЕН

Работа участкового, по его словам, занимает много времени – не до хобби. Каждую свободную минутку мужчина старается проводить с семьей.

— Самое сложное при нашей службе — это работа с людьми. К каждому нужен индивидуальный подход. Категории бывают разные: кто-то злоупотребляет алкоголем, кто-то понимает беседы, а кто-то нет. Но со всеми нужно общаться вежливо и корректно, чтобы добиться уважения и авторитета, — говорит Виктор. — Нужно быть немного психологом.

Участковый уверен: даже при соседских и хороших отношениях, выполняя свой долг, все равно кому-то сделаешь лучше, а кому-то хуже. Например, когда поступает заявление, и человека нужно наказать в рамках закона, оштрафовать за пьянку в общественном месте. Тем не менее, Виктора Мызникова на участке уважают – он смог добиться высоких результатов в оперативно-служебной деятельности: преступления раскрывает быстро.

Ситуации бывают разные, но в основном это преступления на бытовой почве и кражи. Участковый всегда старается как можно быстрее найти виновных, чтобы помочь людям. Сильнее всего мужчину впечатлила кража чугуна и металла у памятника землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в селе Житниковское:

— Как вообще у людей поднялась рука такое сделать?! — возмущается Виктор Мызников. — Ко мне обратился глава администрации. За один день установили виновников и привлекли их к ответственности. Пришлось, конечно, поработать с гражданами, потому что никто не знал, кто совершил хищение, но постарались и в первый же день раскрыли дело.

О том, чтобы оставить свой пост, Виктор Мызников даже и не задумывается: работа ему по душе, а в планах – растить и воспитывать детей, обеспечивать их всем необходимым, и, конечно же, дальше помогать людям.

Напомним, с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» идет голосование в рамках финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Проголосовать может каждый! Победителей определят на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования сопоставят с численностью населения региона, который представляет участник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже преступники благодарят»: полицейский из Златоуста претендует на звание лучшего участкового в России

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.