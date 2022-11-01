Школы и детские сады рядом с домом: в новых микрорайонах Челябинска и его пригорода достраивают образовательные учреждения

Сроки и качество строительства социальных объектов находятся на личном контроле Алексея Текслера. Фото: пресс-служба губернатора.

Проблема новых микрорайонов в пригороде Челябинска, которая назревала и усугублялась с появлением новых домов, полностью разрешится в ближайшие два года. Речь идет, прежде всего, о поселке Западный, где за последние годы выросло несколько жилых комплексов и ни одной школы и детского сада.

Дети микрорайона «Твоя привилегия» будут учиться рядом с домом уже с 2023 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который взял ситуацию на контроль, осмотрел новые образовательные учреждения и строительные площадки. Глава региона неоднократно акцентировал внимание застройщиков на том, что вместе с новыми районами сразу должны появляться социальные объекты.

— Сегодня мы завершаем проекты, которые назрели по Челябинску и Сосновскому району, — рассказал Алексей Текслер. — Это поселок Западный, микрорайоны «Ньютон», «Академ», Чурилово. Те ошибки, которые были допущены, когда стройка домов значительно опережала строительство социальных объектов, мы активно исправляем. Все планы сформированы и забюджетированы.

ПЕРВАЯ ШКОЛА ЗАПАДНОГО

По примерным подсчетам в поселке Западный проживает 20 тысяч человек. Большинство из них не про писаны в своих квартирах, чтобы отдавать детей в школы и детские сады Челябинска. Такая ситуация привела к тому, что переполнены учреждения ближайших районов: «Ньютона» и «Академа». Напряженная ситуация сложилась и на дорогах, так как все родители спешат доставить детей к 8 утра.

В начале 2023 года в «Твоей привилегии» заработает школа на 1100 мест. Это необычное одноэтажное здание с кабинетами по периметру, а в центре — строения в виде куполов, где разместятся столовая и спортивный зал. Это первая школа подобной планировки в Челябинской области, ее концепция идеально вписывается в архитектуру малоэтажного поселка.

Одноэтажная школа по уникальному проекту в «Твоей привилегии» примет школьников в январе 2023 года. Фото: проект школы.

Проектировщики сразу продумали и систему безопасности: в каждом классе будет свой эвакуационный выход, а в главном холле — система контроля доступа на базе Face ID (сканер лица).

В «Твоей привилегии» достраивается и детский сад. Он начнет работать до конца года. Трехэтажное здание вместит 220 малышей, включая ясельные группы от полутора лет. В здании оборудовали залы для занятий музыкой, спортом, кабинеты логопеда и психолога. А на просторной уличной площадке у каждой из 12 групп будет своя игровая зона. Детский сад сразу сдадут с видеонаблюдением.

Объекты будут построены и в других микрорайонах поселка Западный. Губернатор Алексей Текслер также посетил школы «Вишневой горки» и «Белого хутора». Занятия тут также начнутся в январе 2023 года. Эти учреждения, как и другие школы, построены уже по новым стандартам. Это отдельный вход для начальных классов, оборудованные лаборатории по химии, физике, биологии. Всего к 2023 году в поселке Западный сдадут четыре школы.

— Если говорить о поселке Западный, в планах, с учетом школы, в которой мы сегодня были, построить еще три школы дополнительно в «Вишневой горке», «Белом хуторе» и в «Привилегии-2» в 2023 - 2024 годах, — рассказал Алексей Текслкер. — Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций. Также запланировано строительство новых детских садов в Малиновке, в новом микрорайоне «Конфетти», детский сад в этом году построили в Кременкуле.

Особый акцент губернатор Алексей Текслер сделал на сроках строительства. График должен быть четко соблюден.

ДЕСТКЙ САД НА «МАНХЭТТЕНЕ»

Новый детский сад готовится к открытию в микрорайоне «Манхэттен». Жилой микрорайон расположен на улице Труда — в самом центре Челябинска, но своих образовательных учреждений здесь не было. Детский сад гармонично вписали в стилистику района.

Детские сады рядом с домом появятся во всех микрорайонах Челябинска. Фото: пресс-служба губернатора.

— В Челябинске есть часть проблемных микрорайонов, где не хватает школ, детских садов. Мы буквально на прошлой неделе подписали соглашение с ВЭБом о строительстве новой школы в микро районе «Ньютон», а в микрорайоне «Манхэттен» полностью готов детский сад, договорились с застройщиками, что в ближайшее время он будет передан для детей, — сообщил Алексей Текслер.

ПЛАНЫ НЕ МЕНЯЕМ

Социальные объекты — это существенная статья расходов для бюджета. Где-то муниципалитеты строят сами, где-то выкупают уже готовые здания у застройщика. В среднем на одну школу нужно направить около 1,5 млрд рублей. Новые школы проектируются и открываются по всей области. Глава региона подчеркнул, что планы регион менять не будет.

— Три школы мы уже открыли в начале учебного года в Верхнеуральске, Кунашаке и Миассе, — подчеркнул Алексей Текслер. — Еще четыре объекта будут сданы до конца года. На следующий год у нас в планах шесть школ. В этом году будет построено 12 детских садов, часть из них уже запущена. Еще 14 детский садов — в следующем году. Планы у нас серьезные, большие, и мы их не меняем, несмотря ни на какие сложности. Сохраняются и все планы по строительству жилья. Это более 1 млн 800 тысяч квадратных метров в год. Вся социальная инфраструктура планируется и бюджетируется сразу, в том числе спортивные объекты. Все это является приоритетом.

ЦИФРА

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Столько школ будет построено в Челябинской области в ближайшие три года, в том числе с привлечением современных экономических механизмов — инфраструктурных облигаций. Также в планах — строительство 30 детских садов.

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