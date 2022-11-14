Исполни желания с кредитом ПСБ

Банк предлагает кредитные программы, разработанные специально для определенных категорий клиентов. Фото: ПСБ

До празднования Нового года осталось совсем ничего – самое время подумать о подарках, отдыхе и завершении дел. Чтобы купить ребенку все, что он написал в письме Деду Морозу, отдохнуть на длинных праздничных выходных, доделать ремонт или совершить долгожданную покупку, потребуется немалая сумма. Спланировать расходы и получить деньги в два счета под приятный процент можно легко, оформив потребительский кредит в ПСБ.

Банк предлагает кредитные программы, разработанные специально для определенных категорий клиентов. Например, врачам, учителям, IT-специалистам, работникам предприятий ОПК и госслужащим в ПСБ предлагаются потребительские кредиты под 5,5%*. С этими деньгами вы сможете исполнить все свои желания. Кредиты ПСБ удобны тем, что вся необходимая сумма выдается сразу, а задолженность погашается фиксированными долями.

Получить кредит можно без посещения офиса. Фото: ПСБ

ЧЕМ УДОБЕН КРЕДИТ В ПСБ

— Вы всегда можете контролировать состояние вашего кредита онлайн – через интернет и мобильное приложение, где есть вся информация по займу. Там же можно оформить необходимые справки, изменить дату платежа и выбрать удобные способы погашения.

— Потребительские кредиты ПСБ под 5,5% выдаются на льготных условиях на любые цели и требуют обеспечения. В рамках программ вы можете рефинансировать свои действующие кредиты и кредитные карты других банков, объединив их в один под выгодный процент.

— Мы против формальностей, поэтому для оформления займов не нужны поручители, копии трудовой. Достаточно только паспорта и справки о доходах. И даже в офис приезжать не нужно – просто загрузите документы в мобильном или интернет-банке. А когда кредит одобрят, деньги вам привезут на дом или зачислят на счет.

Для оформления кредитов не нужны поручители и копии трудовой. Все быстро и просто - буквально в пару кликов. Фото: Мария ЛЕНЦ

— Заемщики ПСБ в течение трех лет могут снизить ставку на 3п.п.**.

— Если случился форс-мажор, клиентам ПСБ доступна услуга временной «заморозки» - кредитные каникулы, когда можно два месяца не платить основной долг. Есть и возможность договориться о реструктуризации задолженности в индивидуальном порядке.

— Оформить кредит в ПСБ легко. Заявка подается онлайн за 5-10 минут из любой точки мира в любое удобное время. Для этого достаточно заполнить форму.

— Мечты и планы должны и могут исполняться. И в этом вам поможет ПСБ. Чтобы оценить свои возможности и подобрать комфортный срок кредитования, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте psbank.ru или обратитесь к консультанту банка. Подайте заявку онлайн и получите одобрение в течение нескольких минут. С таким финансовым помощником можно позволить себе все, что запланировано!

Адреса офисов:

в Челябинске: ул. Тимирязева, 30; пр. Ленина, 42а; ул. 40 лет Победы, 35;

в Магнитогорске: пр. Карла Маркса, 75;

в Чебаркуле: ул. Ленина, 48;

в Миассе: ул. Лихачева, 24.

Psbank.ru; Vk.com/psbank_ru.

ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия № 3251.

* Ставка от 5,5% доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (от 15,5% - без подключения финансовой защиты). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования от 1 года до 7 лет. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3%, если предусмотрено условиями договора. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

** При соблюдении условий договора и наличии страховой защиты возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 п.п. – по 1 п.п. каждый год. Условия доступны по программам кредитования для работников сферы образования, здравоохранения, информационных технологий, зарплатных клиентов банка, госслужащих, военнослужащих и других клиентов банка, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках.

Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации.

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