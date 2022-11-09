За «Славянку»: в Челябинске мама двух детей вернулась в большой баскетбол

Ирина Александрова (Романова) вернулась в «Славянку» после рождения двух детишек. Фото БК «Челбаскет»

Ирина Александрова (Романова) — первая челябинская баскетболистка, которая попала в состав сборной России. Играла в составе «Славянки» до 2009 года, потом в Вологде, в Астане, Красноярске, становилась чемпионкой Европы в составе сборной команды страны (до 20 лет), Мастер спорта международного класса. Пять лет назад в возрасте 29 лет завершила карьеру. Вышла замуж (супруг из Красноярска, также занимался баскетболом), вернулась в родной Челябинск, родила двойню - мальчика и девочку, сейчас Насте и Диме по три годика. А Ирина решила вернуться в возрожденный клуб.

Ирина Александрова рассказала, что ее дети в восторге от баскетбола. Фото БК «Челбаскет»

Ирина рассказала, что уже и не планировала вернуться в большой баскетбол, но он сам «пришел и постучался в ее дверь». Конечно, речь идет о возрожденной в этом году женской «Славянке».

НЕ ДОЛГО ДУМАЛА

— Еще весной наш бывший директор «Славянки» Светлана Чекан говорила, что в Челябинске планируют возродить профессиональный женский баскетбольный клуб. Семь лет прошло с того момента, как команда была расформирована. Поначалу я думала, что это просто очередные разговоры. Но когда в начале июля Светлана позвонила и по-хорошему ошарашила конкретным предложением сыграть за «Славянку» — я обрадовалась. Действительно, мне еще хотелось и хочется поиграть в баскетбол, а тут еще есть возможность и помочь родной команде. Словом, я не долго думала и согласилась.

— Сложно ли было начинать? Снова тренировки, сборы соревнования…

— Я через многое в спорте прошла, и не было чего-то удивительного, нового. Тем более что после окончания профессиональной карьеры меня время от времени приглашали играть за любительские команды в Челябинске, Магнитогорске. Немного поддерживала себя в форме. С 1 августа начались тренировочные сборы, и что удивительно — я почувствовала себя такой же, как и раньше, но только лучше. По крайней мере, по ощущениям. Нагрузки переносила и переношу нормально.

Ирина Александрова сегодня одна из лучших игроков «Славянки». Фото БК «Челбаскет»

ПЕРВЫЙ МАТЧ — ОЧЕНЬ ВОЛНИТЕЛЬНО

— «Славянка» стартовала в российском чемпионате Высшей лиги. Матчи с красноярским «Енисеем-2» стали для вас успешными. В обеих встречах вы признаны лучшим игроком - 30 подборов и 19 очков. Первый матч «Славянка» проиграла с минимальным счетом 66:69. Зато во втором взяла убедительный реванш — 67:45… Сделали выводы из поражения?

— В первой встрече было много ошибок, нереализованных моментов. Давали соперницам проходить под кольцо. На следующий день была легкая утренняя тренировка, и главный тренер Захар Чернявский разобрал игру, многое разложил по полочкам, сделал коррективы. Всем было понятно, что первая домашняя игра, волнения. Мне тоже было тяжело. Давно не выходила на матчи чемпионата страны. Зрители, болельщики, телевидение, мощная поддержка. Все добавляло волнения. Думаю, и не только мне… Тренер нашел слова, чтобы успокоить нас, снять волнение, собраться. Показал то, как нужно уходить от прессинга, выбирать нужные позиции для броска. Много чего. И во второй игре мы добавили. Думаю, что команда должна и может идти вперед и побеждать. Большое спасибо нашим болельщикам. Это был еще один игрок на площадке.

Ирина Александрова вместе с супругом и детишками-двойняшками. Фото БК «Челбаскет»

ПОДСКАЗЫВАЕМ ДРУГ ДРУЖКЕ

— Как прочувствовали начало чемпионата - физически, психологически?

— Организм немного по-другому реагирует на нагрузку. После первой игры, скажу честно, все болело. Зато после второй - состояние было прекрасное. Можно сказать, вошла в ритм. В повторной встрече провела на площадке чуть меньше игрового времени, чем в первой. Именно через матчи чемпионата буду также набирать форму.

— Ирина, с высоты вашего опыта, возраста наверняка что-то подсказываете девчатам?

— Конечно, в этом смысле идет нормальный диалог. И ,в то же время, девушки и мне что-то подсказывают - как лучше открыться, например. У них больше практики, и я к ним прислушиваюсь. Идет такое обоюдное обогащение информацией. Это нормально.

Ирина Александрова вместе с подругами по команде сделали себе портфолио на клубной фотосессии. Фото БК «Челбаскет»

ДЕТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ

— Вы сейчас еще работаете инструктором по физической культуре в одном из челябинских детских садов. Удается совмещать тренировки, соревнования и работу?

— Игры почти всегда выпадают на выходные. Так что на моих детках в садике это не сказывается. Утром и днем я провожу занятия, вечером еду на полноценную тренировку.

— Тут без помощи супруга не обойтись…

— Да, я мужу очень благодарна. Он меня поддерживает. Вечером, пока я на тренировке, водится с детьми. На двух домашних играх он вместе с Настей и Димой болел за меня, за «Славянку» на трибуне. Детишкам очень понравилась атмосфера. Они сходили на матч как на праздник. Теперь будут постоянно болеть за маму на домашних матчах.

Настя примеряет мамину игровую майку. Фото БК «Челбаскет»

В двух домашних матчах на старте чемпионата Высшей лиги против клуба «Енисей-2» (Красноярский край) и «Динамо» (Новосибирская область) БК «Славянка» одержала две победы и дважды уступила. 7-8 ноября «Славянка» на выезде сыграет первый из четырех выездных туров с «Вологжанкой-Вологдой».

КОММЕНТАРИЙ

Захар Чернявский, главный тренер БК «Славянка»:

— Задача на этот сезон - закрепиться в Высшей лиге, побеждать и бороться за высокие места. «Славянка» - клуб с богатой историей, и эту историю мы будем продолжать. Команда формируется, сплачивается от игры к игре. Учится слышать, понимать друг друга. Появляется, как сейчас принято говорить, «химия». Тут есть один верный принцип: прежде чем научиться побеждать командой, нужно научиться вместе проигрывать.

Если продолжить о принципах, то я не тренер-диктатор, строгий, но достаточно лояльный, умеющий слушать игроков. Даю возможность девчатам высказать свое мнение. Нужно доверять игрокам, и они вернут тебе сторицей. Да, могу говорить на повышенных тонах на тренировке, прикрикнуть. Это рабочий процесс. Но в игре нет смысла кричать. Нужно просто корректировать. Все, что нужно делать, — оттачивается на тренировках.

Подход Николая Карполя (самый титулованный тренер в мире, в свое время наставник женских волейбольных сборных СССР и России, российских клубов, отличался суровым нравом и часто элементарно кричал на игроков, нередко не выбирая выражения. - Прим. ред.) мне не близок. Я не имею права оскорблять игроков, их человеческое достоинство… Незадолго до старта чемпионата страны команда подхватила какой-то вирус. Почти все переболели. Кто-то только-только вернулся в строй.

Главный тренер БК «Челбаскет» Захар Чернявский. Фото БК «Челбаскет»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Сандаков, президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет»:

Президент БК «Челбаскет» и федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. Фото БК «Челбаскет»

— При комплектовании состава «Славянки» мы так же, как и в «Челбаскете», делали упор на наших местных игроков и воспитанников. Правда, из-за провала, который был у нас в женском профессиональном баскетболе, мы столкнулись с достаточно серьезными кадровыми проблемами. Из 14 игроков только семь - воспитанницы южноуральского баскетбола, вышедшие в основном из детско-юношеских команд. Два игрока - это те девчата, которые играли еще в прежнем составе «Славянки»: Вера Благоразумова и Ирина Александрова. Сегодня стоит задача по развитию именно нашей основы для клуба: в Челябинской области, в Челябинске есть хорошие спортивные школы, талантливые, перспективные воспитанницы. Появившийся в прошлом году челябинский женский ДЮБЛ уже генерирует кадры для основной команды.

СПРАВКА «КП»

В новом сезоне система БК «Челбаскет» пополнилась новыми командами. Сейчас в вертикали «Победной стаи» шесть клубов: «Челбаскет» (Высшая лига, мужчины), «Славянка» (Высшая лига, женщины), «Челбаскет-2» (Детско-юношеская баскетбольная лига, юниоры до 19 лет), «Челбаскет-Славянка» (ДЮБЛ, юниорки до 19 лет), БК «Курчатов» (баскетбол 3×3) и студенческая сборная Челябинской области (чемпионат Ассоциация студенческого баскетбола).

Состав БК «Славянка» в сезоне 2022/2023 Ирина Александрова (1988 г. р.), Вера Благоразумова (1987), Валерия Яковлева (1997), Анна Ситникова (2003), Ульяна Титова (2003), Юлия Калугина (1992), Вера Чигрина (2001), Елизавета Галынина (2003), Олеся Думенко (2001), Мария Ушакова (2004), Татьяна Беспалова (2003), Софья Носкова (2004), Екатерина Кошкина (2005).

КАЛЕНДАРЬ

Домашние матчи БК «Славянка» (чемпионат России 2022-2023, Высшая лига)

8-9 декабря. Славянка — Надежда-2 (Оренбург)

13-14 января. Славянка — Вологжанка (Вологодская область)

17-18 января. Славянка — ЧГУ-Атланта (Чебоксары)

14-15 февраля. Славянка — Самара-2 (Самара)

18-19 февраля. Славянка — Юность (Пензенская область)

Плей-офф.

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