В Курганской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей

Пособие, которое анонсировал губернатор, будет однократным, а не регулярным. Фото: Вадим Шумков/vk.com

В Курганской области назначили единовременную выплату для мобилизованных. Постановление об этом приняли в региональном правительстве.

— Предоставить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей, — говорится в документе.

Постановление уточняет, что деньги на новые пособия возьмут из областного бюджета.

— Выплаты пройдут со следующей недели после уточнения списков с военкоматом, — пообещал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона уточнил, что новая выплата не отменит и не заменит ранее предпринятые меры по поддержке семей мобилизованных, а также поставку экипировки и снаряжения.

Ранее Вадим Шумков заявил, что в Курганской области не будут покупать новые украшения для празднования Нового года, а сэкономленные деньги потратят на экипировку для мобилизованных.

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