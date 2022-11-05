«Русские, да? Трусы!» Как изменилось отношение жителей Казахстана к приезжим россиянам

Русофобия в Казахстане — правда или миф? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце сентября, после объявления частичной мобилизации, на границе с Казахстаном стали появляться пробки. Буквально за 10 дней в соседнюю страну проехали около 200 тысяч россиян. Но не всем жителям Казахстана такой наплыв пришелся по душе. В соцсетях то и дело всплывали ролики, как казахи спрашивают у русских людей, чей Крым, оскорбляют, заставляют учить казахский язык и гонят в Россию. В конце октября ситуация на границе устаканилась, и журналист КП-Челябинск отправился в родную для себя страну, но не все оказалось привычным.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ С ПРИЕЗДОМ РОССИЯН

- Город Житикара находится буквально в 20 километрах от границы с Россией. Я провел там большую часть жизни — родился и отучился в школе. Четыре года назад получил российский паспорт, но иногда заезжаю в свой городок, чтобы вдохнуть запах родной степи.

Раньше Житикара была мало кому известна, а ведь здесь родился бывший министр МВД России Рашид Нургалиев. Но за последний месяц город посетило как никогда много людей. Я созванивался с друзьями и узнавал обстановку: цены на съемные квартиры взлетели в 3-4 раза, в столовых и кафе аншлаги — после полудня просто заканчивается еда, а на дорогах стали появляться пробки. Да, в спокойные времена для города с населением в 30 тысяч человек пробки — это что-то про шампанское.

В городе даже есть памятник комсомольцам.

Видеоролики с ущемлением русских, которые всплывали в соцсетях, для меня были дикостью. За всю жизнь в Казахстане я не сталкивался с русофобией совсем. Слышал рассказы друзей с юга страны, дескать, могу предъявить за незнание казахского языка, обозвать «ак кулак» (дословно переводится «белое ухо», но используется как оскорбительное обращение к русскому), а иногда и дать по лицу. Но на севере Казахстана представить подобное было сложно. И в этот раз я был уверен, что мне ничего такого не грозит, но ошибся.

«А ЧЕ НЕ ВОЮЕТЕ?!»

Развлечений в городе особо нет, поэтому вместе с друзьями, часть из которых тоже россияне, мы пошли в бар. Сначала все было хорошо, но буквально через час наш столик привлек внимание одного посетителя. Он подошел к нам и затеял диалог:

— Россияне, что ли?

— Да.

— Трусы, *** (блин)! Бежите от своей родины, а че не воюете? Я вот войну прошел...

Я постарался вспомнить историю Казахстана и прикинуть, в какой битве ему довелось поучаствовать. Мужчина выглядит явно не молодо, но и ветераном его сложно назвать. Так что войну он проходил, вероятно, на уроках в школе.

— Так я сюда в гости приехал, завтра возвращаюсь в Россию, — ответил я, понадеявшись на адекватный диалог.

И ведь правда, буквально через 6 часов мне нужно было идти на автобус.

— П***ь (врешь)! — подытожил мой визави и отправился к своему столику.

Нам показалось, что мужчина перепил, и на этом конфликт исчерпан, но бывалому вояке оказалось мало. Через минут 15 он вернулся к нам, и тут дело едва не дошло до драки. Один толчок, другой, тут же вмешались его друзья, а остальные посетители просто хотели, чтобы это быстрее закончилось.

Мы вышли поговорить в холл заведения, и только там он прозрел и узнал в нас казахстанорожденных ребят. Былой гнев сменился на настроение «да я же этих пацанов с малых лет знаю», и прежний буян улетучился. Его друзья извинились за поведение своего пьяного товарища и увезли его подальше из бара.

«ЕСЛИ БЫ НЕ РОССИЯ, Я БЫЛ БЫ БОМЖОМ»

После этого ко мне подошли две девушки, которым явно было неловко. Они заверили, что далеко не все разделяют точку зрения этого быка, да и вообще, в городе абсолютно положительно относятся к россиянам. Через какое-то время ко мне обратился парень-казах:

— Россиянин, да?

Опять началось... Я уже приготовился выслушивать очередные упреки о том, какой я «ссыкун и предатель», но диалог ушел в другое русло.

— Если до вас кто-то докопается из-за того, что вы россияне, я им *** (дам по шапке). Мне Россия много что дала, если бы не она, я был бы бомжом, — заявил незнакомец.

Мне показалось, что парень преувеличивает, но он объяснил, что регулярно ездит в Благовещенск на вахту и зарабатывает деньги. Говорит, найти хороший доход у себя дома так и не смог, поэтому приходится мотаться в соседнюю страну.

Еще несколько часов мы просидели в баре и весело провели время, танцуя вместе со всеми. Все закончилось хорошо, но я поймал себя на мысли, что конфликт не перерос во что-то большее лишь благодаря тому, что родились мы в Казахстане. Будь на нашем месте приезжие россияне, которые действительно ломанулись к соседям на фоне мобилизации, дело бы закончилось дракой, как минимум.

За всю жизнь до меня впервые докопались из-за того, что я русский. Конечно, можно списать на то, что мужчина был пьяным. Надеюсь, что подобные ситуации так и останутся скорее исключениями, чем правилом. Ведь я, как в песне Анжелики Варум, хочу иногда вернуться и ворваться в родной городок, ту самую страну, где я был школьником, где в учебниках писали «единый народ Казахстана», где людей не судили по паспорту, и где казахское гостеприимство не было мифом.

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