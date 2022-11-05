На улице Худякова в Челябинске высадили первые 77 сосен взамен срубленных

Трехметровые сосны заменят срубленные деревья. Фото: мэрия Челябинска.
В Челябинске начали высаживать сосны вдоль расширенной улицы Хядкова. Рабочим не помешала даже метель, которая бушевала в городе 4 ноября.
Как сообщили в городской администрации, уже высажены 77 сосен из 139 запланированных.
— Сосны нормативные, трехметровые, — комментирует на видео мужчина. — Погрузчик возит грунт, чтобы соснам было комфортно, потому что грунт в этой части супесчаный. Формируются приствольные валики, потом деревья будут подвязаны на растяжке.
Расширить улицу Худякова с 4 до 6 полос решили этой весной. Таким образом администрация планировала избавиться от пробок на этом участке дороги. Чтобы продолжить асфальт, рабочим потребовалось снести 22 дерева. Взамен им сейчас высаживают крупномерные сосны. В перестройку улицы вложили 314 млн рублей.
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