В Челябинской области в пожаре погибли три человека

По предварительным данным, пожар случился из-за печки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В Челябинской области пожаре в частном доме погибло три человека – двое мужчин и женщина. Еще одного мужчину удалось спасти – его отправили в больницу. Следователи проводят доследственную проверку, но уже назвали предварительную причину – пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.

ЧП случилось вчера, 5 ноября, вечером. На пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в доме в поселке Бородиновка Варненского муниципального района Челябинской области. Огонь локализовали быстро – на месте работали 11 пожарных и три единицы техники. Тела людей обнаружили при разборе конструкций.

— Еще один человек госпитализирован с отравлением продуктами горения. Его состояние удовлетворительное, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Следственный комитет по Челябинской области организовал доследственную проверку.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи, — сообщили в СКР по Челябинской области. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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