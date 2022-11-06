В Курганской области открыли движение для машин на трех федеральных дорогах

Дорожники и ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности. Фото: полиция Курганской области

Сегодня, 6 ноября, в 11:00 ГИБДД Курганской области сняла ограничения движения для пассажирского транспорта на дорогах федерального значения «Иртыш», «Екатеринбург – Шадринск – Курган» и «Подъезд к г. Тюмень».

— На региональных дорогах и на федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим» продолжает действовать временное ограничение для движения регулярных автобусных и школьных перевозок, — уточнили в ГИБДД.

Тем не менее ГИБДД и дорожные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Напомним, ограничения ввели вчера вечером из-за сильного снегопада и ветра.

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