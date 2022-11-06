Спортсмен из Челябинской области перевел мошенникам 40 тысяч рублей за обещанные международные соревнования

Мошенник представился менеджером спорт-клуба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области на уловки аферистов попался профессиональный спортсмен. Все оказалось до обидного просто – в социальной сети ему написал незнакомец, который представился менеджером спортклуба, и предложил пройти собеседование для вступления в этот клуб.

— Страница молодого человека была открытой, в ней было размещено множество фотографий о его спортивных достижениях, на основе которых мошенники составили социально-психологический портрет, — объясняют в ГУ МВД по Челябинской области.

Спортсмен из Верхнего Уфалея заполнил анкету и отправил ее по электронной почте. А потом псевдо-менеджер предложил ему поучаствовать в спортивных сборах, перспективой которых были соревнования международного уровня. Для этого нужно было перевести 40 тысяч рублей через электронный кошелек. Спортсмен подвоха не почуял, перевел деньги. Но после этого связь с менеджером пропала. Тогда-то молодой человек и понял, что имел дело с мошенниками. В полиции возбудили уголовное дело.

Сообщения об обманутых жителях Челябинской области поступают практически ежедневно. Аферисты используют разные схемы. Чаще, конечно, это запугивания оформленным кредитом и предложение перевести деньги на «безопасный счет» (которого не существует!). Так, жительница Чебаркуля отдала мошенникам 2 млн рублей, которые копила на квартиру. Но бывают и другие случаи. Например, житель Магнитогорска третий год ждет купленный у мошенников автомат с игрушками.

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