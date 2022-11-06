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Происшествия6 ноября 2022 9:45

На трассе под Челябинском фура влетела в пассажирский автобус. Один человек погиб

Авария произошла сегодня рано утром
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Погиб водитель автобуса. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Погиб водитель автобуса. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Сегодня, 6 ноября, рано утром в 6:10 на трассе под Челябинском в автобус врезалась фура. В результате ДТП погиб 64-летний водитель, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, фуру занесло. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, фуру занесло. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

— На 34 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» ДАФ с полуприцепом, по предварительным данным, занесло. Он столкнулся с попутно движущимся автобусом КАВЗ, который ехал без пассажиров, — объяснили в полиции области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Удар был такой силы, что водитель автобуса скончался на месте. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

К счастью в автобусе не было пассажиров. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

К счастью в автобусе не было пассажиров. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

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