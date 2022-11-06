Теперь проверят все спортклубы: в Кургане «тренер» ударил ребенка

Сначала кажется, что это дурачество. Фото: скрин «Инцидент | Курган»/vk.com

В Кургане разбираются в ситуации, которая произошла в спортзале на улице Бажова. В группе во ВКонтакте «Инцидент | Курган» разместили пост с видео, на котором мужчина отвешивает оплеуху одному из детей. Мальчик убегает в растерянности. Автор поста уверяет, что это был тренер, и он был пьян.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ?

На коротком видео кажется, будто бы они дурачатся и все в шутку, слышен закадровый смех. Но позже в комментариях автор видео разместил продолжение – на нем ошарашенный мальчишка, держась за голову, убегает. Автор поста написал, что «тренер» (так он называет этого мужчину) был со своими другом, и, судя по запаху, якобы они выпивали в кабинете. Потом он проводил товарища и «начал докапываться» до мальчика.

Автор поста тоже пришел в клуб позаниматься. Фото: скрин «Инцидент | Курган»/vk.com

ТРЕНЕР ИЛИ НЕТ?

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Такое, что власти не могли не отреагировать. Полицейские по Кургану зарегистрировали информацию и разбираются в ситуации, так же как и Следственный комитет региона. Тем временем Департамент образования и науки Курганской области сообщил, что человек на видео не является тренером и не имеет лицензии на образовательную деятельность.

— Информация об инциденте направлена в полицию, прокуратуру для проверки. Департамент образования и науки взял ситуацию под контроль, — сообщили в правительстве региона.

Однако в комментариях жители Кургана пишут, что человек на видео - все-таки тренер, и у него занимаются дети.

БУДУТ МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ КЛУБОВ

Произошедшее стало толчком для массовой проверки спортзалов, клубов и других частных заведений, где оказывают услуги несовершеннолетним. Для этого создадут специальную комиссию.

Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина посоветовала родителям быть бдительными при выборе кружков и секций:

— Проверяйте наличие лицензии у этой организации, убедитесь, что учреждение работает легально и трудятся в нем настоящие профессионалы. Не доверяйте своих детей «людям с улицы», последствия могут быть очень печальными.

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