Экс-руководитель Челябинского института культуры найден мертвым в собственной квартире

Сергей Буцык проработал в Челябинском институте культуры более 20 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скончался бывший врио ректора Челябинского института культуры, директор музыкальной школы №7 Сергей Буцык. Информацию об этом подтвердили в министерстве культуры Челябинской области.

— Прощание с Сергем Буыцком состоится 23 февраля в траурном зале ЧТЗ на улице Котина с 12:00 до 13:00, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сергею Буцыку было 47 лет. По данным источника в правоохранительных органах, его тело нашли в собственной квартире. Основной версией случившегося называется суицид.

В Челябинском институте культуры Сергей Буцык занимал пост проректора по учебной работе. В июле 2022 года его назначили врио ректора вуза на смену Владимиру Рушанину. Но по итогу должность досталась проректору по научно-исследовательской и инновационной работе Сергею Синцекому. Буцык же перешел трудиться в музыкальную школу №7.

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