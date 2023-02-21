Свобода с чистой совестью: как отселить взрослого ребенка в отдельную квартиру, если на нее нет денег

В каждой семье наступает момент, когда детей нужно отпустить во взрослую жизнь, в свою квартиру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поздно вечером челябинцы Анна и Алексей лежали на диване и вздыхали: 18-летний сын привел новую подружку — с ночевкой, а стены в хрущевке уж больно тонкие. А до этого Иван учился играть на бас-гитаре, чуть раньше увлекся хард-роком. Как бы ни любила чета своего отпрыска, а спокойствия хотелось все больше. Но что делать, если на отдельное жилье сын пока не зарабатывает? «Есть варианты!» — обнадеживают эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ДАТЬ СТАРТ — В СИЛАХ РОДИТЕЛЕЙ

Месяц назад «Комсомолка» писала об удивительном многодетном отце из Миасса Челябинской области, который содержит кедровый питомник. Тогда в разговоре с журналистом Вадим Селезнев произнес интересную фразу: «У меня в планах обеспечить каждого ребенка (их четверо — прим. автора) своей квартирой к 18-летию. Не хочу, чтобы дети тратили всю свою жизнь на зарабатывание денег на жилье».

Пожалуй, это мечта каждого родителя — дать твердую почву под ногами, обеспечив как минимум образованием и жильем. Сделать это можно даже в ситуациях, когда на покупку отдельной квартиры нет денег или копятся они с трудом. Например, с помощью программы Сбербанка, которая так и называется: «Ипотека без первоначального взноса под залог имеющейся недвижимости». Причем воспользоваться ею можно не только, когда подросшее чадо уже вовсю треплет нервы и «просится» на отдельную жилплощадь, а намного раньше, чтобы к совершеннолетию у него уже была своя квартира с выплаченной ипотекой. А пока ребенок растет, купленную квартиру можно сдавать в аренду и гасить заем.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Все достаточно просто. Ипотека без первоначального взноса в Сбере оформляется под залог имеющейся квартиры (гаража, дома, земельного участка), при этом залоговая площадь остается в вашей собственности — пользуйтесь спокойно. Ставка по кредиту — от 11,7%, максимальная сумма — 20 млн рублей, но не больше 60% от стоимости залоговой недвижимости. Срок займа — до 20 лет. Первоначальный взнос, как мы уже сказали, не требуется, но если какие-то накопления есть, можно их внести, уменьшив тем самым сумму кредита.

Какие нужны документы? Чтобы оформить ипотеку без первого взноса, понадобятся:

- документы на недвижимость, которая пойдет в залог банку;

- паспорта владельцев;

- отчет об оценке квартиры;

- выписка из ЕГРН;

- документы, подтверждающие трудоустройство и доход (если вы зарплатный клиент Сбербанка, то это не потребуется). Без 2НДФЛ можно тоже подать на ипотеку, но заложить в таком случае можно только свою квартиру в многоквартирном доме, а все собственники должны быть совершеннолетними.

- проект договора приобретения недвижимости, которую вы хотите купить.

В январе 2023 года в Челябинске были самые низкие цены на жилье среди городов-миллионников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что можно купить? На заемные деньги по этой программе можно приобрести жилье как в новостройке, так и на вторичном рынке, а еще — таунхаус, жилой дом или даже долю в квартире. С подбором вариантов поможет сервис Домклик.

Просто выбираете город, тип недвижимости, включаете фильтры по цене — и перед вами полная картина предложений на рынке. Кстати, эксперты Домклик выяснили, что в Челябинске — самые низкие цены на жилье среди мегаполисов России: в январе 2023 года на новостройки — 70,5 тыс. рублей, на вторичном рынке — 55,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Как оформить ипотеку без первого взноса? Для начала стоит подать онлайн-заявку, загрузить в личный кабинет Домклик проект договора покупки вместе с документами на имеющуюся в собственности квартиру, подписать в банке кредитный договор, оформить в залог недвижимость. Затем через МФЦ подать документы на регистрацию залога и заключить договор купли-продажи на новое жилье.

В ипотеку без первого взноса можно купить как вторичку, так и первичку. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

КОМУ ЕЩЕ ПОМОЖЕТ ПРОГРАММА

Ипотека под залог имеющегося жилья подойдет не только родителям взрослых детей, но и семье в разводе — когда не хочется продавать жилье, а разъехаться нужно. Или тем, кто хочет переехать в загородный дом или купить дачу, но продавать квартиру в мегаполисе не планирует.

В любом случае приобретение недвижимости, да еще в ипотеку, — это вложение денег на долгий срок, нужно оценивать свои силы. Но стоимость квадратного метра постоянно растет, и в убытке вы вряд ли окажетесь.

Подобрать подходящий ипотечный кредит и почитать все свежие новости рынка можно в журнале Домклик.

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