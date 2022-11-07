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Спорт7 ноября 2022 8:35

В Челябинской области отменены старты первенства и Кубка мира по фристайлу. Что взамен?

Организаторы международных стартов озвучили новый формат соревнований
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Челябинская область шесть раз принимала этапы Кубка мира по фристайлу

Челябинская область шесть раз принимала этапы Кубка мира по фристайлу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне открытия очередного горнолыжного сезона стало известно о том, что в Челябинской области не состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Напомним, до этого Южный Урал (горнолыжный комплекс «Солнечная долина») шесть раз принимал престижные международные старты. В этом году из-за известных событий, связанных со спецоперацией на Украине в конце февраля, иностранные сборные отказались продолжать выступление на этапе Кубка мира.

Отметим, что ранее было подписано соглашение о проведении в Челябинской области весной 2023 года первенства мира среди юниоров по ски-кроссу.

Перед началом нового горнолыжного сезона директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер сообщил, что первенство мира среди юниоров и этап Кубка мира в следующем году не будут проходить в Челябинской области. Такая отмена связана с рядом санкций и ограничений, наложенных на Россию.

— Вместо этих стартов в «Солнечной долине» 4-5 марта планируем провести Кубок Евразии по фристайлу. Это такое предварительное название. Уже есть устные договоренности с командами Китая, Казахстана, других стран. Да, основные лидеры мирового ски-кросса – это европейские и североамериканские спортсмены, но и в азиатских странах есть сильные команды. В России также серьезный уровень подготовки фристалистов. Так, к примеру, наш Сергей Ридзик на Олимпиаде в Пекине стал бронзовым призером. И, разумеется, вся сборная команда России выступит на Кубке Евразии, — отметил Артем Рейтер.

Директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер. Фото соцсети

Директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер. Фото соцсети

Директор «Солнечной долины» также не исключил, что на международный старт в Челябинскую область удастся персонально пригласить и других иностранных спортсменов.

В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск участница трех Олимпиад, южноуральская спортсменка Анастасия Чирцова рассказала, что в сборной команде России до последнего надеялись, что россиян допустят до участия и проведения международных стартов. В том числе, и до чемпионата мира, который пройдет в Грузии. Однако, этого так и не произошло.

Южноуральская спортсменка Анастасия Чирцова - участница трех зимних Олимпиад. Фото Минспорт Челябинской области

Южноуральская спортсменка Анастасия Чирцова - участница трех зимних Олимпиад. Фото Минспорт Челябинской области

— Сборная команда России продолжает готовиться к новому сезону. Мы усиленно тренировались летом, были на подготовительных тренировочных сборах в Крыму. Три дня назад встали на лыжи. Сейчас тренируемся на Эльбрусе. Тут уже очень много снега. Живем на высоте 2 000 метров. Поднимается на склон на высоту свыше 4 000. Пока идет исключительно горнолыжная подготовка. Специальная начнется чуть позже, когда в России будут готовы трассы для ски-кросса. Вместо международных стартов будем участвовать в Кубках страны и чемпионате России. Сейчас окончательно формируется национальный календарь. Физическая форма прекрасная. Правда, мне сейчас нужно до конца залечить травму и я буду в порядке, — поделилась впечатлениями Анастасия Чирцова.

Два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должны были пройти на Южном Урале 26 и 27 февраля этого года. Но из-за известных событий сразу 14 сборных команд из других стран объявили байкот этим международным стартам и отказались от участия. Вместо этого фристайлисты выступили с показательной программой.

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