В Челябинской области отменены старты первенства и Кубка мира по фристайлу. Что взамен?

Челябинская область шесть раз принимала этапы Кубка мира по фристайлу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне открытия очередного горнолыжного сезона стало известно о том, что в Челябинской области не состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Напомним, до этого Южный Урал (горнолыжный комплекс «Солнечная долина») шесть раз принимал престижные международные старты. В этом году из-за известных событий, связанных со спецоперацией на Украине в конце февраля, иностранные сборные отказались продолжать выступление на этапе Кубка мира.

Отметим, что ранее было подписано соглашение о проведении в Челябинской области весной 2023 года первенства мира среди юниоров по ски-кроссу.

Перед началом нового горнолыжного сезона директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер сообщил, что первенство мира среди юниоров и этап Кубка мира в следующем году не будут проходить в Челябинской области. Такая отмена связана с рядом санкций и ограничений, наложенных на Россию.

— Вместо этих стартов в «Солнечной долине» 4-5 марта планируем провести Кубок Евразии по фристайлу. Это такое предварительное название. Уже есть устные договоренности с командами Китая, Казахстана, других стран. Да, основные лидеры мирового ски-кросса – это европейские и североамериканские спортсмены, но и в азиатских странах есть сильные команды. В России также серьезный уровень подготовки фристалистов. Так, к примеру, наш Сергей Ридзик на Олимпиаде в Пекине стал бронзовым призером. И, разумеется, вся сборная команда России выступит на Кубке Евразии, — отметил Артем Рейтер.

Директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер. Фото соцсети

Директор «Солнечной долины» также не исключил, что на международный старт в Челябинскую область удастся персонально пригласить и других иностранных спортсменов.

В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск участница трех Олимпиад, южноуральская спортсменка Анастасия Чирцова рассказала, что в сборной команде России до последнего надеялись, что россиян допустят до участия и проведения международных стартов. В том числе, и до чемпионата мира, который пройдет в Грузии. Однако, этого так и не произошло.

Южноуральская спортсменка Анастасия Чирцова - участница трех зимних Олимпиад. Фото Минспорт Челябинской области

— Сборная команда России продолжает готовиться к новому сезону. Мы усиленно тренировались летом, были на подготовительных тренировочных сборах в Крыму. Три дня назад встали на лыжи. Сейчас тренируемся на Эльбрусе. Тут уже очень много снега. Живем на высоте 2 000 метров. Поднимается на склон на высоту свыше 4 000. Пока идет исключительно горнолыжная подготовка. Специальная начнется чуть позже, когда в России будут готовы трассы для ски-кросса. Вместо международных стартов будем участвовать в Кубках страны и чемпионате России. Сейчас окончательно формируется национальный календарь. Физическая форма прекрасная. Правда, мне сейчас нужно до конца залечить травму и я буду в порядке, — поделилась впечатлениями Анастасия Чирцова.

Два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должны были пройти на Южном Урале 26 и 27 февраля этого года. Но из-за известных событий сразу 14 сборных команд из других стран объявили байкот этим международным стартам и отказались от участия. Вместо этого фристайлисты выступили с показательной программой.

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