«Комсомолка» вместе с «САМОЦВЕТАМИ» объявляет фотоконкурс двойников «Я – звезда»

Если вы похожи на звезду, высылайте нам фотоколлаж! Коллаж: shutterstock.com, кадр из фильма "Пираты Карибского моря", реж. Гор Вербински

Если вы похожи на актёра, музыканта, политика, бизнесмена и даже персонажа из фильма, присылайте ваши фотографии на конкурс. Можно использовать образы живших когда-то людей, если сохранились их снимки или портреты, или людей из других стран. Главное условие — чтобы они были известны в России.

На конкурс принимают и фотоколлажи с персонажами из мультфильмов, но такие заявки будут рассматривать более критично. Кроме того, участники могут дорабатывать образ с помощью парика, декоративного макияжа и одежды. А вот использовать профессиональный грим, кардинально меняющий черты лица, запрещено.

Главный приз: съёмка в рекламном ролике сети ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ». Видео будет крутиться на Урале в рекламных блоках федеральных каналов. Сюжет и сценарий ролика напишут под главного героя и его персонажа. Победителя выберут представители компании «САМОЦВЕТЫ».

Помимо главного приза будут и другие:

1. Слава. Мы будем рассказывать о нашем конкурсе и отдельно напишем истории героев, которых выберет редакция «Комсомолки».

2. Сертификаты в сеть ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ»:

- победителю голосования – сертификат на 5 000 рублей;

- призерам 2 и 3 места – сертификаты по 3 000 рублей.

3. Спецноминации и призы от партнёров конкурса.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Выкладывайте коллаж со своим фото и фото двойника на сайте chel.kp.ru с 8 ноября по 11 декабря.

Размещайте ссылку на конкурс в соцсетях и приглашайте друзей голосовать за ваше фото с 12 по 25 декабря.

Ждите итогов голосования 26-27 декабря. 29 декабря будет награждение победителей.