«Вышла из такси и рухнула в колодец»: почему в Челябинске так много открытых люков, и как с этим борются

Зачастую открытые люки ничем не ограждают Фото: Олег УКЛАДОВ

В сводке новостей то и дело появляются истории об упавших в открытые колодцы жителей Челябинской области. Так, в конце октября женщина прогуливалась по лесопарковой зоне на улице Богдана Хмельницкого и провалилась. Через несколько часов челябинку случайно заметили пенсионеры, которые и вызвали спасателей. Провалиться можно и в оживленных места, так недавно мальчик упал в колодец возле арены «Трактор».

Колодцы без люков нередко встречаются в городе, а иногда становятся причиной трагичных новостей. Заместитель начальника областной Поисково-спасательной службы Денис Гарифуллин рассказал КП-Челябинск, кто и зачем продолжает воровать люки, а также почему открытые колодцы были, есть и будут всегда.

КАК СПАСАЛИ ЧЕЛЯБИНКУ

— Судя по состоянию женщины, в воде она просидела больше 3-4 часов. Место почти непроходимое, каким-то чудом пенсионеры услышали ее стон, а затем отправили вызов по системе 112. Самостоятельно вытащить женщину они бы не смогли. Глубина колодца — 2,5 метра, плюс ко всему он был затоплен, поэтому пострадавшая еще и переохладилась.

КОЛОДЕЦ МОГ БЫТЬ И С КИПЯТКОМ

— Эта местность мне знакома, люди зачастую гуляют там, дышат воздухом, это все еще городская черта. Иногда горожане на ЛЭП залезают, их током бьет, там регулярно что-то происходит. Что касается коллекторных сетей — все это строилось еще во времена Советского Союза. И под крышкой не всегда бывает канализация, иногда могут идти какие-то кабеля, отопления, интернет — что угодно. Гарантий, что там не будет кипятка, тоже нет.

А иногда под люком могут скапливаться газы, метан. Оказавшись там, можно даже погибнуть, и у нас такие случаи бывали. Метан вообще не пахнет, поэтому его так просто не определить. Люди залезают туда, а потом им становится плохо.

В августе нашли тела трех рабочих, погибших в канализационном отстойнике возле торгового центра. Мужчины отравились.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО КРЫШКИ

— Сейчас используются люки из сплавов резины и пластика, а там, скорее всего, были чугунные. Их просто сперли, чтобы сдать на металл. Это технологические колодцы, они делались в советское время. Их до сих пор воруют. Особых усилий это не стоит — два лома, монтировка и все.

ВЕЗДЕ, ГДЕ НЕТ КРЫШКИ, ВИНОВАТЫ ВОРЫ?

Если коммунальные службы работают и убирают люк, но они обязательно что-то поставят на его место. В основном, отсутствие крышек — это банальные кражи со стороны маргиналов, которым не хватает денег на наркотики и алкоголь. Причем тащат люки они в черные приемки, потому что в нормальных лицензированных местах этого не примут.

Проблема в том, что это очень сложно отследить. У нас нет реестра, где мы могли бы видеть пропажу люков и устранять. Даже взять эту трассу на Богдана Хмельницкого. Там есть колодцы, но все ли накрыты люками — неизвестно. Пока коммуникации нормально работают, пока ничего не случится, никто не поедет и не проверит, все ли на месте.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ЧУГУННЫЕ КРЫШКИ ПЛАСТИКОМ

— Пластиковые люки ворам не нужны. Но использовать их на дорогах будет не целесообразно, поскольку там ездят не только легковушки, но и большегрузы. Такие люки могут расколоться. Нужно глобально за всем этим следить, регулярно менять крышки. На дорогах они деформируются со временем. Наш город строился 300 лет, все эти коммуникации делались десятилетиями, и убрать люки с тротуаров и проезжих частей попросту нереально. Остается только следить за этим.

ВЫШЛА ИЗ ТАКСИ И РУХНУЛА В КОЛОДЕЦ

— Периодически люди падают, и областные отряды выезжают на такие случаи. Была одна ситуация, когда таксист подъехал, высаживал женщину и не увидел открытый люк на краю дороги. Пассажирка открыла дверь, вышла и сразу туда рухнула. Пришлось вызывать спасателей, они ее доставали.

Если вдруг вы увидите человека, провалившегося в колодец, необходимо сразу позвонить спасателям, потому что человек мог получить травму. Голыми руками вытащить человека будет очень тяжело, можно еще и навредить ему. У нас есть специальные службы с оборудованием, которые придут на помощь. Обычно спасатель спускается в колодец, цепляет человека на специальную систему, после чего его поднимают наверх. За 2022 год в регионе было 15-20 случаев, когда наши сотрудники выезжали на подобные вызовы.

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