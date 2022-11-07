Скульптор из Челябинска сделала памятник замученному живодерами коту Кузе

Монумент установили в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/public216449934

Скульптор из Челябинска Анна Шумакова сделала памятник печально известному коту Кузе, которого до смерти замучила семейная пара живодеров из Северодвинска. Бронзовый монумент установили в Санкт-Петербурге на кладбище домашних животных в Красногвардейском районе. Скульптор рассказала, что при создании копии животного ей пришлось столкнуться с несколькими проблемами.

— Было эмоционально сложно лепить, потому что, когда лепишь - погружается в тему, а тема живодерства, насилия над беззащитными очень тяжелая, я в ней уязвима. Сложно было схватить сходство: Кузя беспородный, нельзя зацепиться за характерные особенности породы, он уникальный единственный в своем роде. И важно было портретное сходство, а фотографий осталось всего три, остальные фото уничтожены живодерами, — отметила Анна Шумакова.

Кота Кузю мучили почти месяц

Памятник посвящен животным, которые стали жертвами живодеров. Инициаторами создания монумента является группа неравнодушных людей, добивавшихся правосудия в истории с Кузей. Анна согласилась сделать по их заказу скульптуру и не взяла при этом денег, оплачивались только расходные материалы.

Анна Шумакова. Фото: vk.com/club211951590

Напомним, жестокая расправа над котом потрясла всю Россию осенью 2021 года. Многодетная жительница Северодвинска (Архангельская область) и ее гражданский муж выкрали у матери мужчины Кузю и, снимая все пытки на видео, замучили кота до смерти. Причиной стал конфликт невестки со свекровью. После судебных разбирательств убийцы кота получили реальные сроки - каждому назначили по три года колонии общего режима.

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