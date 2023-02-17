Катавский цемент: модернизация на основе отечественных технологий

Модернизация системы управление сырьевыми мельницами производилась на базе отечественных микропроцессорных контроллеров

В прошлом году Катавский цемент произвел и отгрузил более 800 тысяч тонн готовой продукции. Специалисты завода отмечают, что наиболее востребованным в этот период стал портландцемент марки ЦЕМ I 42,5H (цемент с высокими требованиями к прочности).

С УЧЕТОМ ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В прошлом году на предприятии была проведена модернизация целого ряда производственных систем. Таких как, управление сырьевыми мельницами, энергетическое оборудование. Вся модернизация проводилась в рамках программы импортозамещения с использованием комплектующих российского производства. Так, обновление системы управления и тиристорные возбудители главных приводов сырьевых мельниц произведены на базе отечественных микропроцессорных контроллеров. Экономия от модернизации составит порядка 4 млн в год.

На заводе отметили, что новейшая система управления мельницами позволяет повысить эффективность работы агрегатов и снизить удельный расход электрической энергии с 33 до 30 кВт-ч на тонну сырьевой муки, а также исключить работу вспомогательного оборудования мельниц на холостом ходу. Благодаря новой системе управления персонал предприятия может контролировать весь производственный цикл смешивания с добавками (гипс, железосодержащий огарок и другое) в мельницах. Кроме того, сотрудники завода успешно реализовали проект по внедрению системы фильтрации и подготовки технической воды. Была произведена очистка бассейнов, изготовлена и установлена фильтрующая колонна для удаления взвешенных частиц и смягчения воды для предотвращения образования накипи. Благодаря этому температура выходящего воздуха с 270 снизилась до 160 градусов, что повысило производительность компрессоров.

Для справки: Помимо основной цели по снижению удельного расхода электроэнергии на заводе были достигнуты и другие положительные эффекты: - увеличился интервал технического обслуживания компрессоров с 6 до 24 месяцев (1 раз в 2 года), что позволит сократить простой компрессорного оборудования с 8 до 2 суток в год; - высвободились ресурсы, затрачиваемые на чистку теплообменников (порядка 100 человеко-часов на каждый компрессор).

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

В 2022 году стартовал проект комплексного развития территорий, который реализует холдинг Евроцемент. Согласно этому проекту на протяжении трех лет предприятие участвует в комплексном развитии территории Катав-Ивановска. Это касается вопросов благоустройства, развития городской среды, создания новых общественных пространств, модернизации и оснащения объектов инфраструктуры в сфере образования, спорта, здравоохранения и культуры. Так, к примеру, за прошлый год завод приобрел специальный теневой навес для детского сада, выделил цемент общеобразовательным школам на проведение ремонтных работ, закупил стоматологическое оборудование для районной больницы стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей. В феврале этого года Катавский цемент приобрел для местной детской хоккейной команды 17 клюшек и 32 комплекта новой формы.

Катавский цемент приобрел для местной детской хоккейной команды 17 клюшек и 32 комплекта новой формы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Любимцев, генеральный директор завода Катавский цемент:

- В прошлом году нам удалось реализовать довольно много проектов, которые нужны для успешной работы производства. Мы не останавливаемся на достигнутом, ставим новые цели на этот год и планируем их успешно реализовать. Помимо улучшений производственных показателей, благодаря поддержке холдинга Евроцемент, завод оказывает помощь в реализации различных инфраструктурных проектов в Катав-Ивановске, направленных на создание комфортной городской среды. Участвуя в таких проектах, мы вносим вклад и в будущее сотрудников предприятия, их детей, семей, это положительным образом отражается на качестве жизни всех жителей района. Это очень важно.

О КАТАВСКОМ ЦЕМЕНТЕ

Предприятие Катавский цемент, входящее в Евроцемент, является крупнейшим производителем цемента на Южном Урале. Продукция завода пользуется широкой известностью и высокой репутацией среди потребителей строительного комплекса Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Башкортостана, Татарстана и других регионов России. Продукция отмечена золотыми и платиновыми знаками качества Национальной программы «Всероссийская марка. Знак качества XXI века». В 2013 году Катавский цемент получил высшую награду в области качества - паспорт предприятия высокого качества. Документ выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В 2022 году получил диплом лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской области» и стало дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». Евроцемент - диверсифицированный промышленный холдинг, один из лидеров цементной отрасли России. Евроцемент объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов. Доля Евроцемента на цементном рынке России составляет порядка 30 процентов. Предприятия компании расположены в 13 регионах: Республике Мордовия, Карачаево-Черкесской Республике, Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областях. Евроцемент принимает участие в реализации национальных проектов, в том числе по направлениям «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обеспечивая потребности в строительных материалах отечественного производства.

КСТАТИ

Совет молодежи предприятия много делает для организации и проведения различных социально значимых акций и мероприятий. Корпоративная политика направлена на организацию активного отдыха, проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий, участия в общегородских мероприятиях. Так, к примеру, благодаря работе Совета молодежи предприятия на территории Катав-Ивановска были проведены разнообразные экологические акции, такие как «Вода России», «Сделаем город чище» (в 2022 году Советом молодежи было проведено более 50 мероприятий).