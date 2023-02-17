Осталось три дня: смотрим напоследок, как выглядел ледовый городок в Челябинске

А праздники будто были только вчера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 20 февраля начнут ломать ледовый городок. Почти два месяца он радовал своей красотой жителей области. За это время фигуры подтаяли, а аттракционы, пусть и не специально, подпортились веселой детворой, а иллюминация поблекла — уже не то. Вспоминаем, как выглядел городок в день открытия и любуется атмосферными новогодними фото.

Предупреждаем, от зрелища просыпается ностальгия по Новогодним праздникам!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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