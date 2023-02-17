СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Челябинской области

Виновнику грозит до двух лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка из-за взрыва газа в поселке Дзержинка. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления, — сообщил Владимир Шишков.

Напомним, ЧП случилось около семи часов вечера в жилом доме на двух хозяев. Из-за разгерметизации газового баллона произошел взрыв, в результате чего обрушился потолок в одной из квартир. Погиб 14-летний подросток, также госпитализировали троих взрослых и 10-летнего мальчика.

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