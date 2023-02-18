У мамы больше половины тела обожжено: в каком состоянии в Челябинской области поступили в больницу близкие погибшего от взрыва газа 14-летнего подростка

Все пострдавшие при взрыве. Фото: Соцсети

В поселке Дзержинка Челябинской области в момент взрыва, из-за которого погиб 14-летний подросток, находилось пять человек. Обе семьи готовились к рыбалке, когда произошла трагедия. Об этом, а также о состоянии пострадавших КП-Челябинск сообщил источник в органах. Самые сильные ожоги у Надежды П. – повреждено более половины тела.

Дом Елены А. – небольшое одноэтажное жилище на двух хозяев. Стены из бруса, отопление от печки, газ – в баллонах. Разгерметизация одного из них и стала причиной трагедии. От мощного взрыва, произошедшего в 18:14, частично обрушился деревянный потолок. 14- летний подросток погиб. Чуть больше повезло его родителям, брату и хозяйке дома.

Все взрослые сейчас находятся в реанимации с ожоговым шоком. У 38-летнего Николая П. повреждено 32% тела. У его жены, 35-летней Надежды П. обожжены 58% тела. У 40-летней Елены А. - 55%.

Десятилетний сын Надежды и Николая, получил ожоги лица и кистей. Меньше всех физически пострадала одиннадцатилетняя дочь Елены, но девочка столкнулась с сильным стрессом от трагедии.

После гибели подростка следственные органы возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

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