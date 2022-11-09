Такое подавали в дореволюционном ресторане «Урал»: готовим куру под луковой периной

«Куру под луковой периной» уважал русский писатель Лев Толстой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как приготовить лук так, чтобы было непонятно, что это лук? Только так, как делали на Руси. В новом выпуске рубрики «Кулинарные рассказы Белкина» мы будем готовить уральское блюдо «Кура под луковой периной». Его подавали в ресторане «Урал», который находился в дореволюционный период в Екатеринбурге. А еще приготовленную таким способом курицу очень уважал русский писатель Лев Толстой. Приступим!

Кура под луковой периной считалась отличной закуской к рябиновой настойке в ресторане "Урал". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Этот рецепт мы возрождали буквально по крупицам, основываясь на кулинарных дневниках второго повара ресторана «Урал» Еремеева (имя, к сожалению, неизвестно). Мужчины считали его изумительной закуской к рябиновой настойке, которую подавали только в этом ресторане, — рассказывает Алексей Белкин. – Женщины отмечали, что это легкая еда, которая не нагружает желудок перед балами и светскими мероприятиями. И ничего, что здесь есть лук – его нужно особенно приготовить, тогда запаха и горечи не будет.

Ингредиентов понадобится не так много: курица, лук, яблоко, сливочное масло и тесто для колобушек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ингредиенты:

Филе курицы (бедро, грудка) – 300-400 гр.

Луковица (2-3 больших)

Зеленое яблоко (1 шт.)

Соль 2-3 щепотки

Растопленное сливочное масло (2,5-3 столовые ложки)

Тесто (пельменное или дрожжевое)

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Для начала мы готовим лук на перину. Берем луковицы (если большие – разрезаем), обдаем кипятком и держим в нем около пяти минут.

Луковицы нужно почистить, обдать кипятком и подержать в нем 5 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока лук теряет едкий запах и горечь, берем курицу и разрезаем на кусочки, размером со спичечный коробок. Такой размер считался на Руси идеальным – на жевок.

Нарезаем курицу кусочками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Размером со спичечный коробок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мясо всегда подавали небольшими кусочками - на один жевок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Укладываем курицу в керамический или чугунный горшочек. Добавляем мелко натертый лук. Кстати, луковая перина обволакивает любое мясо и даже рыбу, и становится отличным соусом для любого гарнира.

Трем лук на мелкой терке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К курице и луку добавляем тертое яблоко.

Туда же трем на мелкой терке зеленое яблоко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Солим по вкусу.

Солим по вкусу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вливаем растопленное сливочное масло. Оно не должно кипеть, а слегка булькать. В получившемся теплом соусе наша курица должна промариноваться в течение часа.

Вливаем растопленное сливочное масло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А мы пока приготовим колобочки из теста. Слепляем небольшие шарики, отстукиваем их об стол, чтобы тесто было однородным.

Из теста делаем небольшие колобушки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Колобочки из теста очень любят дети. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Колобочки мы отправляем в духовку вместе с курицей на отдельной маленькой сковороде или противне. Если горшочек с курицей керамический, то ставим его в слегка разогретую духовку, постепенно поднимая температуру. А вот если у вас чугунок – то в хорошенько разогретую.

Оставляем курицу томиться час в духовке на 180 градусах. Только не забудьте вытащить через 30 минут запеченные колобушки!

Достаем курицу из духовки через час. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гарнир можно выбрать любой. Луковая перина хорошо сочетается с крупами и картофелем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда время вышло, достаем горшочек. Выкладываем курицу, а луковой периной покрываем выбранный гарнир – в нашем рецепте это вареный картофель. И наслаждаемся любимым блюдом Льва Толстова, прикусывая колобушками или макая их в луковую перину, как в соус. Так любили на Руси!

Курицу выкладываем в середину. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А луковой периной покрываем гарнир. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наше блюдо готово! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если у вас остались вопросы или есть предложения по сотрудничеству, пишите на почту alena.myzgina@phkp.ru в мессенджеры по номеру 8-904-934-65-77. А в следующем выпуске «Кулинарных рассказов Белкина» мы приготовим «Демидовскую похлебку».

Приятного аппетита! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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