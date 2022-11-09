Такое подавали в дореволюционном ресторане «Урал»: готовим куру под луковой периной

«Куру под луковой периной» уважал русский писатель Лев Толстой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как приготовить лук так, чтобы было непонятно, что это лук? Только так, как делали на Руси. В новом выпуске рубрики «Кулинарные рассказы Белкина» мы будем готовить уральское блюдо «Кура под луковой периной». Его подавали в ресторане «Урал», который находился в дореволюционный период в Екатеринбурге. А еще приготовленную таким способом курицу очень уважал русский писатель Лев Толстой. Приступим!
Кура под луковой периной считалась отличной закуской к рябиновой настойке в ресторане "Урал".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Этот рецепт мы возрождали буквально по крупицам, основываясь на кулинарных дневниках второго повара ресторана «Урал» Еремеева (имя, к сожалению, неизвестно). Мужчины считали его изумительной закуской к рябиновой настойке, которую подавали только в этом ресторане, — рассказывает Алексей Белкин. – Женщины отмечали, что это легкая еда, которая не нагружает желудок перед балами и светскими мероприятиями. И ничего, что здесь есть лук – его нужно особенно приготовить, тогда запаха и горечи не будет.
Ингредиентов понадобится не так много: курица, лук, яблоко, сливочное масло и тесто для колобушек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ингредиенты:
Филе курицы (бедро, грудка) – 300-400 гр.
Луковица (2-3 больших)
Зеленое яблоко (1 шт.)
Соль 2-3 щепотки
Растопленное сливочное масло (2,5-3 столовые ложки)
Тесто (пельменное или дрожжевое)
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Для начала мы готовим лук на перину. Берем луковицы (если большие – разрезаем), обдаем кипятком и держим в нем около пяти минут.
Луковицы нужно почистить, обдать кипятком и подержать в нем 5 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока лук теряет едкий запах и горечь, берем курицу и разрезаем на кусочки, размером со спичечный коробок. Такой размер считался на Руси идеальным – на жевок.
Нарезаем курицу кусочками.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Размером со спичечный коробок.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мясо всегда подавали небольшими кусочками - на один жевок.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Укладываем курицу в керамический или чугунный горшочек. Добавляем мелко натертый лук. Кстати, луковая перина обволакивает любое мясо и даже рыбу, и становится отличным соусом для любого гарнира.
Трем лук на мелкой терке.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К курице и луку добавляем тертое яблоко.
Туда же трем на мелкой терке зеленое яблоко.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Солим по вкусу.
Солим по вкусу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вливаем растопленное сливочное масло. Оно не должно кипеть, а слегка булькать. В получившемся теплом соусе наша курица должна промариноваться в течение часа.
Вливаем растопленное сливочное масло.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А мы пока приготовим колобочки из теста. Слепляем небольшие шарики, отстукиваем их об стол, чтобы тесто было однородным.
Из теста делаем небольшие колобушки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Колобочки из теста очень любят дети.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Колобочки мы отправляем в духовку вместе с курицей на отдельной маленькой сковороде или противне. Если горшочек с курицей керамический, то ставим его в слегка разогретую духовку, постепенно поднимая температуру. А вот если у вас чугунок – то в хорошенько разогретую.
Оставляем курицу томиться час в духовке на 180 градусах. Только не забудьте вытащить через 30 минут запеченные колобушки!
Достаем курицу из духовки через час.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гарнир можно выбрать любой. Луковая перина хорошо сочетается с крупами и картофелем.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Когда время вышло, достаем горшочек. Выкладываем курицу, а луковой периной покрываем выбранный гарнир – в нашем рецепте это вареный картофель. И наслаждаемся любимым блюдом Льва Толстова, прикусывая колобушками или макая их в луковую перину, как в соус. Так любили на Руси!
Курицу выкладываем в середину.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А луковой периной покрываем гарнир.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Наше блюдо готово!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Если у вас остались вопросы или есть предложения по сотрудничеству, пишите на почту alena.myzgina@phkp.ru в мессенджеры по номеру 8-904-934-65-77. А в следующем выпуске «Кулинарных рассказов Белкина» мы приготовим «Демидовскую похлебку».
Приятного аппетита!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.