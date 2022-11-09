Экскурсии по «Высоте 239» будет проводить робот

Фото: ЧТПЗ

Цех «Высота 239», где изготавливают трубы большого диаметра, славится передовыми технологиями. Одно из новшеств — робот-экскурсовод. Его разработкой уже занимаются 14 школьников из «Кванториума». Когда на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), андроид начнет рассказывать о производстве?

ЗАЧЕМ РОБОТ НА «ВЫСОТЕ»

Соглашение подписали директор ТМК по научной работе, генеральный директор НТЦ ТМК Игорь Пышминцев и руководитель структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» в Челябинске Анна Тихоненко. Фото: ЧТПЗ

Этой осенью научно-технический центр ТМК договорился с «Кванториумом» о совместных проектах. Одним из них стала разработка робота-экскурсовода для «Высоты 239» — самого популярного цеха у промышленных туристов. Там металлурги ходят в белоснежных халатах, в коридорах стоят живые зеленые растения, а на одной из площадок разместился японский сад камней.

Справка

Научно-технический центр ТМК работает с 2019 года. На его площадке занимаются разработкой и цифровым моделированием, проводят сложные испытания новых материалов, конструкций и технологий.

В группу юных разработчиков вошли 14 человек: это дети сотрудников ЧТПЗ, которые учатся в «Кванториуме». Чтобы они понимали, зачем нужен робот, что он должен делать и по какому маршруту передвигаться, для них провели экскурсию по «Высоте».

Фото: ЧТПЗ

— У нас часто проходят экскурсии и думаю, робот поможет нам с этим: освободит людей, которые проводят экскурсии. И вообще производство по-другому будет восприниматься, когда робот будет рассказывать о таком уникальном цехе, — пояснил начальник цеха «Высота 239» Станислав Белов.

КАК РАЗРАБОТАТЬ РОБОТА

Создать робота — задача непростая. Подростки в течение 8 месяцев будут учиться программированию, работе на 3D-принтере, освоят электротехнику, а также узнают, как подготавливать техническую документацию, презентовать и защищать проект.

Фото: ЧТПЗ

— Робот сможет перемещаться по точкам и рассказывать о том, что интересного можно встретить на заводе, — объясняет задумку педагог дополнительного образования «Кванториума» и руководитель проектной группы ЧТПЗ Алексей Валеев. — Сейчас детям нужно стать командой: они учатся работать друг с другом, получают навыки. Первый прототип будет где-то через полгода.

Фото: ЧТПЗ

В числе участников – 8-классница Саша Коваленко. После пробного занятия она уже не захотела никуда уходить: понравились и коллектив, и обстановка.

— Мне нравится с компьютерами работать. Я хочу быть аниматором, мультипликацией заниматься.

Эти навыки тоже пригодятся, ведь группе нужно придумать внешний вид робота-экскурсовода и его движения. Как только он будет готов, проект презентуют на международной технологической конференции Startup Village 2023 в Москве.

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Этот совместный проект научно-технического центра Трубной Металлургической Компании и «Кванториума» проходит в рамках программы Корпоративного акселератора ТМК по развитию молодежного технологического предпринимательства.

Фото: ЧТПЗ

— Одно из стратегических направлений деятельности ТМК — планомерная профориентационная работа, которая направлена на популяризацию рабочих профессий и инженерных специальностей среди молодежи, поддержку талантливых школьников и студентов. Взаимодействие с «Кванториумом» поможет школьникам ближе познакомиться с ЧТПЗ, узнать больше о трубном производстве и, возможно, выбрать в будущем профессию металлурга. Реализованный проект, в свою очередь, будет содействовать дальнейшему развитию промышленного туризма в компании, — отметил директор ТМК по научной работе, генеральный директор НТЦ ТМК Игорь Пышминцев.

Фото: ЧТПЗ

Чем раньше подростки начинают вникать в профессию, тем проще им влиться в работу, заметили на ЧТПЗ. Поэтому идею с профориентацией они всеми руками поддерживают. Как и представители детского технопарка.

— Сотрудничество с такими крупными компаниями, как ТМК дает возможность вовлекать больше школьников в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность, знакомить ребят с работой реальных металлургических предприятий, показывать рабочие профессии изнутри, — прокомментировала руководитель структурного подразделения «Кванториума» в Челябинске Анна Тихоненко.

По мнению Анны Тихоненко, такие проекты вносят вклад в формирование будущих высококвалифицированных кадров для российской промышленности.