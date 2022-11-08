«Наташа, держись!»: читатели бурно отреагировали на развод Натальи Красновой с молодым мужем

Наталья Краснова считает, что семейная жизнь — не для нее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне блогер из Челябинска Наталья Краснова выложила ролик, в котором рассказала, что снова разводится. Шок, недоумение! Как же так, ведь Наталья дала надеждлу многим женщинам, которые верят, что неравный по возрасту брак возможен. Со своим спутником, который младше ее на 16 лет, известный блогер пробыла чуть больше года. Похоже, автор книг об отношениях, сама в растерянности. Но Наталья все объяснила в довольно искреннем видео - она просто не создана для семейной жизни и чувствует себя «рыбой, которую заставляют лезть на дерево, когда ей хочется плавать».

— Из меня вышла отличная жена. Вышла и ушла *** (к черту), — подытожила блогер.

Подписчики Натальи бурно отреагировали на такую новость. Особенно их тронула ее искренность, ведь на видео челябинка буквально оправдывается за то, что третья попытка построить счастливый брак снова оказалась провальной. Пользователи сбежались в комментарии, чтобы утешить и поддержать свою любимицу.

— Наташа, это всего лишь три мужчины из миллиардов. Они просто тебе не подошли. Вокруг тысячи мужчин, с одним из которых ты будешь счастливая, — пишет Кристина С.

— Вы не одна такая, добро пожаловать в клуб счастливых женщин, — добавила Юлия К.

— Наташа, держись! Все к лучшему, — пишут другие.

Некоторые посчитали, что желание развестись — это межпланетные дела и проделки космоса:

— Это коридор затмений! Не рубите с плеча, подождите. Отложите на недельку-две, глядишь, и все изменится, — Марина Д.

Некто Карен вообще решил поиграть в предсказателя:

— Ты выйдешь в четвертый раз. Примерно через год!

Да и кандидатов долго ждать не пришлось, тут как тут появился Руслан:

— Наташа, выходи за меня, я тоже постоянно развожусь. Это нормальная тема.

А кто-то расстроился так сильно, словно развод Красновой — это их личная трагедия:

— Я смотрела на этот брак как на свет в конце туннеля. Думала, что и я решусь. Мне 40, и я несколько раз была замужем, а потом сбегала. И вот теперь... Как же так, Наташа! Зачем ты убила во мне надежду?! Как ты могла?! — Анна Б.

Тезка Натальи пришла в комментарии, чтобы скинуть все на фамильное проклятье:

— Кажется, все Красновы одинаковые. Из меня тоже дважды вышла отличная жена и ушла к черту. Может, это фамильная карма? — Екатерина Краснова.

Но снова Наталья Краснова дала веру. Многие узнали в ее словах себя и от этого им стало легче:

— Наконец-то мне кто-то открыл глаза. Я думаю, что во мне не так, а оказывается, я женой быть не могу, е-мое, — Галина К.

— У меня такая же фигня. Просто мужчины пытаются ставить рамки, а мы не способны жить в рамках, я так считаю, — Анна Т.

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