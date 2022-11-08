Мобилизованным назначены новые выплаты

Очередной социальный пакет для мобилизованных принят в кротчайшие сроки. Фото: zs74.ru.

Несколько законов были приняты на заседании областного парламента по поддержке мобилизованных и их семей. Дополнительные льготы позволят родственникам подключить дома к газу, обратиться за бесплатной юридической помощью, а детям получить бесплатное образование и питание.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ И БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

Депутаты Законодательного Собрания приняли законы, направленные на социальную поддержку мобилизованных и их семей. Ряд инициатив внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Первый законопроект предусматривает единовременную выплату в раз мере 50 000 рублей гражданам, призванным на военную службу по мобилизации. Полномочия по предоставлению выплат переданы органам местного самоуправления. Если военнослужащий не обратился за получением средств в течение 5 дней со дня призыва, заявление может написать его супруга.

— Мы убеждены, что ни один мобилизованный, ни одна семья не должны остаться без внимания региона, — отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. — В ежедневном режиме губернатор отслеживает ситуацию в области, связанную с проведением СВО, по его поручению разрабатываются адресные меры поддержки наших бойцов.

Также мобилизованным гражданам и членам их семей — родителям, супругам, детям независимо от возраста — предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи. Этот проект закона внесен депутатами областного парламента Александром Лазаревым, Анатолием Брагиным, Евгением Ревой на основе предложений Общественной палаты Челябинской области.

— Регионом принимается много законопроектов по поддержке мобилизованных и их семей. Порой люди не обладают полной правовой информацией о положенных льготах, — подчеркнул Александр Лазарев. — Поэтому закон о предоставлении бесплатной юридической помощи будет очень востребован семьями мобилизованных граждан. Юристы помогут им с оформлением документов, разъяснят порядок получения мер поддержки и льгот.

На октябрьском заседании Заксобрания был принят целый пакет законов о помощи призванным гражданам и их семьям.

Какую поддержку могут получить мобилизованные и их семьи в Челябинской области:

— единовременная выплата в 50 тысяч рублей мобилизованным;

— бесплатная юридическая помощь мобилизованным и членам их семей;

— финансирование обучения детей в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере, не превышающем 70 050 рублей за учебный год;

— компенсация стоимости питания для студентов колледжей;

— полная компенсация платы за детский сад;

— бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых членов семей, а также инвалидов 1 и 2 групп;

— догазификация домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Единовременная социальная выплата составляет до 200 тысяч рублей, в зависимости от стоимости оборудования и работ по его установке.

ЦИФРА: 200

Столько семей мобилизованных уже обратились за помощью в управления социальной защиты, по данным на 3 ноября, чтобы получить единовременную выплату на внутридомовое газовое оборудование.

ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ УПРОСТИЛИ

На заседании Законодательного Собрания принят закон, упрощающий жителям Челябинской области процесс за готовки древесины для собственных нужд. Законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером.

Каждый год южноуральцы подают более 11 тысяч заявлений о выделении древесины для собственных нужд в целях строительства, ремонта и отопления жилых и нежилых помещений. При этом спрос на деловую древесину увеличивается. Ежегодно заключается договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом более 100 тыс. куб. м на сумму около 20 млн рублей, которые поступают в областной бюджет. При этом значительной части граждан отказывают в выделении древесины в связи с ее отсутствием. Принятым законом предусмотрено формирование единой очереди.

На сайте Главного управления лесами Челябинской области будет размещена интерактивная карта с информацией о наличии древесины по каждому лесничеству. Руководствуясь этими данными, гражданин будет иметь право подать заявление на выбор места планируемой заготовки без привязки к месту проживания. Заявление может быть подано в любом удобном виде: с использованием портала Госуслуг, через МФЦ или непосредственно в лесничество по месту планируемой заготовки.

Гражданину будет достаточно подать один раз заявление на древесину и в случае ее отсутствия на данный момент встать в очередь. Информацию о разрешенном объеме древесины по каждому лесничеству и о количестве граждан в списке заявителей можно будет посмотреть на интерактивной карте.

Законом также определен перечень документов, необходимых для заключения до говора купли-продажи лесных насаждений, упорядочены действия Главного управления лесами и его подведомственных учреждений при заключении договоров. При этом цели, объемы и периодичность заготовки гражданами древесины для собственных нужд не изменены.

СРЕДСТВА НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Депутаты Законодательного Собрания одобрили изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Это обусловлено необходимостью скорректировать параметры главного финансового документа с учетом уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

Так, законопроектом предусматривается увеличение объема поступлений федеральных средств в 2022 году на сумму 18,7 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

— Деньги будут направлены в качестве субсидий пяти городским округам на дальнейшее развитие проекта по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов, — прокомментировал поправки председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. — Надо сказать, что проект уже реализуется в новых микрорайонах Челябинска, в Копейске и Южноуральске. Дополнительное финансирование позволит создать условия для вовлечения в процесс жителей и других территорий.

С учетом изменений пара метры областного бюджета на 2022 год составляют по доходам — 222,7 млрд рублей, по расходам — 286,9 млрд рублей. Дефицит — 64,3 млрд рублей.

ДРУЖИННИКИ МЕНЯЮТ ИМИДЖ

У народных дружинников в Челябинской области теперь будет единообразная форма одежды — синие жилеты. Законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, приняли депутаты Законодательного Собрания.

В соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» народные дружинники должны иметь при себе удостоверение на родного дружинника, а также носить форменную одежду и (или) использовать отличительную символику народного дружинника. Конкретные детали одежды устанавливаются региональным законом.

Сейчас в Челябинской области отличительной символикой народного дружинника является нарукавная повязка из ткани красного цвета с надписью «Дружинник».

С просьбой утвердить единую форму обратился начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. По его мнению, это необходимо для формирования у граждан положительного имиджа на родных дружинников и усиления их авторитета. Депутаты Заксобрания поддержали эту идею.

На синих жилетах установленного образца будут нашиты светоотражающие полосы серого цвета и надпись «Народная дружина» из светоотражающего материала белого цвета.

ЦИТАТА

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев о помощи мобилизованным:

— Задача поставлена перед правительством региона и перед всей командой губернатора — дойти до каждой семьи и оказать содействие. Так, был принят закон о предоставлении бесплатной юридической помощи. Не всегда люди понимают, как это работает, куда обратиться. В администрациях любого муниципального образования созданы рабочие штабы, где людям отвечают на все вопросы. Мы контролируем со своей стороны, чтобы не возникало проблем, недопонимания.