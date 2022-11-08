В Челябинской области задержали девятиклассника за угрозы устроить стрельбу в школе

Парень грозился устроить стрельбу и в итоге был задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики задержали в Южноуральске девятиклассника, который грозился устроить стрельбу в школе. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Сообщение об угрозе огнестрельным оружием поступило на электронный адрес школы в ночь на 7 ноября. Утром на работу пришел директор. Он открыл почту и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, — рассказал источник.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Парню может грозить штраф на крупную сумму или даже реальный срок в колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В сентябре 2020 года силовики задержали студента колледжа Дениса Куценко. Он оставил пост в соцсетях о готовящемся массовом убийстве. На допросе он заявил следователем, что это было лишь просто шуткой, а сам он ничего не планировал. Уголовное дело в отношении студента прекратили только спустя два года.

Другой похожий случай произошел в октябре этого года. Сотрудники ФСБ задержали студента из Челябинской области из-за его поста в соцсетях с угрозами устроить стрельбу в колледже, где он учился. Парень заявил, что не осознавал последствий своего поступка.

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