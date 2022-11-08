Южноуральцы получили награды президента и губернатора

Коллектив Натальи Глуховой из Миасского выступает на самых значимых мероприятиях области. Фото: соцсети.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные и региональные награды. Правительство высоко оценило достижения 30 жителей Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Трехгорного, Снежинска, Ашинского и Красноармейского муниципальных районов, а также коллективов златоустовского и челябинского театров. За каждой из этих наград стоят годы работы, самоотверженное служение профессии, доброе отношение к людям.

— Вы заслужили высокое признание своим трудом и талантом, ответственностью и профессионализмом, — отметил Алексей Текслер, обращаясь к приглашенным. — Здесь присутствуют люди самых разных профессий. Но чем бы вы ни занимались — производством металла или продуктов питания, обучением детей, развитием спорта или культуры, все вы, по большому счету, делаете одно общее дело: укрепляете силу и мощь нашей страны, ее экономический, социальный, культурный потенциал.

ВОСПИТЫВАЕТ ЧЕМПИОНОВ

Тренер спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо «Коре» Александр Энс награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Среди его воспитанниц - чемпионка мира Ольга Иванова и серебряная призерка Олимпийских игр Татьяна Минина. Рассказывая свою историю, Александр Петрович признается, что со спортивной карьерой у него не сложилось - слишком поздно пришел в зал, а тренировки совмещал с работой на металлургическом заводе. Его секрет как тренера довольно прост, но гарантирует результат.

— Чтобы воспитывать чемпионов, нужно огромнейшее желание, — делится Александр Энс. — Люди приходят тренировать, потому что надо денег заработать, у них нет этого внутреннего огня, лучше сразу не тратить время зря. Когда я начинал, мог работать часами, неделями без выходных, лишь бы быть в этом деле. Только большое желание и любовь.

Тхэквондо — один из любимых в регионе видов спорта. Первый взрыв популярности произошел после проведения в Челябинске чемпионата мира по этому виду спорта в 2015 году. Теперь секции открываются даже в общеобразовательных школах. В 2021 году губернатор Алексей Текслер направил средства на приобретение оборудования для школы, а теперь строится и новый центр тхэквондо.

Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук главы региона получили президент ЮУрГУ Александр Шестаков и разливщик Магнитогорского металлургического комбината Федор Яковлев. Несколько южноуральцев отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

КАК СЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕХАЛ ВЕСЬ МИР

Несколько южноуральцев удостоены звания заслуженного работника. Среди них жительница Красноармейского района Наталья Глухова. Балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области ансамбля танца «Улыбка» с удовольствием рассказывает, как, живя в небольшом селе, объехала весь мир. Выступления были во Франции, Германии, Польше, Финляндии, Египте, а крайняя точка — Всемирный фестиваль «Дети мира» в Марокко в 2019 году.

— Я проработала 38 лет, — рассказывает Наталья Глухова. — Те, кто выпустились, приводят ко мне своих детей. Мы одна большая семья. Когда дружно и по-семейному, по-родственному, когда родители понимают, куда и для чего ведут детей, тогда все спорится и ладится.

Также губернатор Алексей Текслер вручил орден Дружбы профессору кафедры Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки Ираклию Гвенцадзе.

Почетное региональное звание «Заслуженный работник образования Челябинской области» присвоено учителю биологии Лидии Семеновой, «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области» — замминистра социальных отношений Любови Истоминой, «Заслуженный эколог Челябинской области» — инженеру минэкологии Ольге Масалыгиной.

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