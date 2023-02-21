В Челябинске детям с онкологией начнут пересаживать костный мозг доноров

Операции будут проводить в новом хирургическом корпусе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В новом хирургическом корпусе Челябинской областной детской больницы будут пересаживать костный мозг от доноров. Пока маленьким пациентам с онкологией трансплантируют свои «очищенные» стволовые клетки.

Во время операции врачи берут у пациента его клетки и замораживают их. А после высокодозной химиотерапии пересаживают обратно ребенку с онкологией. Это повышает вероятность того, что он выздоровеет.

В год в области проводят по три-четыре трансплантации. Стольким же детям с раком нужна пересадка костного мозга от донора: родственника или постороннего человека. Пока таких отправляют в федеральные центры. Но скоро начнут помогать в родной области. Ждут только открытия нового хирургического корпуса.

— Наши врачи подготовлены. Но пока нет дополнительных площадей, не можем проводить такие трансплантации. Это затратная и сложная операция. Рисковать здоровьем и жизнью детей мы не можем, − добавила заместитель главврача по онкогематологии областной детской больницы Ирина Спичак.

Но кроме специалистов, пациентов и операционной нужны еще и доноры. А их в Челябинской области пока не много. В регионе создан банк данных потенциальных доноров костного мозга.

− Чтобы повысить шансы на подбор подходящего донора, нужно 150 тысяч добровольцев. До этого показателя нам еще далеко, − отметила Ирина Спичак.

Есть международных банк доноров – в нем хранятся данные из разных стран. Найти там подходящего проще. Но для поиска донора нужны деньги, а доставить материал для пересадки непросто и долго.

− Донорство безопасно для здорового человека. Моему старшему сыну пересадили костный мозг от младшего брата, которому тогда было три года. Сейчас младшему уже 14 лет. Он спортсмен, баскетболист, с его здоровьем все в порядке. А старший окончил медицинский университет и сам лечит людей, − поделилась историей директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Напомним, строительство нового хирургического корпуса Челябинской областной детской больницы вызвало немало споров. Власти заговорили об этом еще в конце 2019 года. Челябинцы по-разному отреагировали на проект − для возведения здания хотели срубить деревья в городском бору.

Депутаты решили исключить нужный участок из состава бора, чтобы легально начать строительство. Но экоактивисты опротестовали это решение в суде. Долгие месяцы шли разбирательства, и суд становился то на одну сторону, то на другую. В июле 2021 года активисты подали коллективный иск в Челябинский областной суд, против изъятия участка из состава бора выступил 251 человек. В итоге нашлось другое место рядом с больницей по улице Воровского, где и начнут строительство. В сентябре 2022 года проект корпуса уже прошел госэкспертизу. Построить обещают до 2025 года.

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