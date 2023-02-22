Пациентов больше не везут в Челябинск: больницу Коркино восстановили после пожара

Удобные хирургические столы попросили закупить врачи коркинской больницы. Фото: Олег Ковалюк.

Городская больница №1 в Коркино Челябинской области полностью восстановлена после пожара. Трагедия случилась в августе 2022 года, огонь практически уничтожил операционный блок травмотологического отделения. Тогда часть операций перенесли в хирургическое отделение, а часть пациентов все это время перенаправляли в Челябинскую областную больницу.

В учреждении решили не только сделать ремонт, но заменить операционные столы сразу в трех отделениях: в травматологии, хирургии и гинекологии. При закупке учли пожелания врачей. Так, специальное оборудованием позволяет делать снимки пациентам с тяжелыми травмами прямо во время операции. В старых операционных такой возможности не было.

— Старому столу было уже 10 лет, и он требовал замены, — пояснил заведующий травмотологическим отделением Николай Бубнов. — С помощью нового можно выполнять любые операции при переломах кости, скелета. Также он рентген-негативный, то есть на нем без помех можно делать снимки прямо во время операции. Все методики сейчас стремятся к малоинвазивности, а для этого используется рентген.

За помощью в восстановлении больницы исполняющий обязанности главного врача коркинской больницы обратился в Благотворительный фонд РМК, который не раз поддерживал медучреждения. На его средства и был отремонтирован первый этаж здания и закуплено оборудование.

— Сегодня мы осмотрели хирургические столы, переданные Коркинской больнице Благотворительным фондом, — рассказал директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске, депутат областного парламента Анатолий Еремин. — Это высококачественное медицинское оборудование, которое приобреталось с учетом профессионального мнения специалистов, которые будут на нем работать. Благотворительный фонд Русской медной компании находится в постоянном тесном сотрудничестве с медицинским сообществом, с главами территорий присутствия, что позволяет нам своевременно и качественно реагировать на запросы, которые возникают.

После ремонта больница сможет принимать больше пациентов. Фото: Олег Ковалюк.

В 2023 и 2024 годах больница Коркино продолжит обновляться. Минздрав Челябинской области включил учреждение в программу капремонта.

— Коркинская больница идет под большой капитальный ремонт стоимостью около 300 миллионов рублей, — прокомментировала региональный министр Агата Ткачева. — Ремонт проведем в хирургическом и терапевтическом корпусах. Благотворительный фонд РМК поддерживает медицину всегда, в том числе, в ковидное время. Это и аппараты ИВЛ, и 73 автомобиля скорой помощи, из них 6 — реанимобили.

Благотворительный фонд РМК работает в Челябинской области более 20 лет. С 2005 года поддержку получили более 300 тысяч человек.

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