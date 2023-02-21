Такси вызвать не получится: Челябинск вечером встал в десятибалльных пробках

Больше всего оказался загружен центр города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером во вторник, 21 февраля, Челябинск встал в десятибалльных пробках. Трафик оказался загружен не только в центре, но и на окраинах города. К слову, ситуацию осложняет снегопад, который за последние дни значительно усилился.

В Центральном районе от пробок страдает проспект Ленина от ул. Героев Танкограда до ул. Энгельса. Проехать в объезд этот участок пути без проблем не получится – скопление машин также наблюдается и на соседних дорогах.

Ситуация на дорогах в центре города

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На северо-западе Челябинска больше всего пробок фиксируется на проспекте Победы от Ленинградского моста до пересечения с ул. Чайковского. Заторы имеются и на ул. Братьев Кашириных, если ехать от центра города. Кроме того, большие проблемы с проездом наблюдаются на Комсомольском проспекте, а также на ул. Куйбышева, Косарева, Цинковая, Каслинская, Чичерина и Салавата Юлаева.

В Советском районе Челябинска пробки наблюдаются практически на всех дорогах в окрестностях железнодорожного вокзала. Также проблемы с проездом имеются на ул. Воровского, Блюхера и Елькина.

В Тракторозавдоском районе пробок почти нет. Заторы наблюдаются на ул. Первой Пятилетки, Механическая, Либединского и частично ул. Героев Танкограда.

В Металлургическом районе тоже почти без пробок. Исключение – ул. Северный Луч.

В Ленинском районе небольшие пробки фиксируются на улицах со стороны железнодорожного вокзала.

Машины на выездах из Челябинска вынуждены тоже стоять в пробках. Больше всего заторы фиксируется на Свердловском тракте. Там произошло ДТП, и некоторые автомобилисты решили поехать в объезд через ул. Мастеровую. В итоге тоже застряли на дороге.

Небольшие пробки фиксируются на Троицком тракте и на улице Блюхера, если выезжать из города со стороны Советского района.

Кроме того, челябинцы жалуются на сбои в нескольких сервисах по вызову такси. Заказать машину с водителем не получается – не указывается сумма поездки, а также невозможно выбрать тариф.

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