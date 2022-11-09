8 вредных советов для южноуральцев по планированию бюджета

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Каждый южноуралец мечтает иметь стабильный доход, быть финансово свободным и покупать то, что хочется, не считая дни до следующей зарплаты. Только вот относятся к своей финансовым мечтам люди по-разному. Одни пытаются найти подработку, другие читают заговоры в открытый кошелёк на растущую луну и верят в «денежные» приметы.

Мы решили собрать «вредные советы» для взрослых, которые помогут вам задуматься над планированием семейного бюджета и навести порядок в финансах.

Совет №1. Тратьте, сколько хочется – деньги придут ещё

Зачем считать свои расходы, ведь деньги для того и зарабатывают, чтобы тратить? Не надо планировать покупки – спонтанный шопинг как нельзя лучше поднимает настроение! Распределять обязательные, дополнительные и незапланированные траты на предстоящий месяц – удел зануд!

Фото: Валерий Звонарёв

Совет №2. Пользоваться связью, домашним интернетом и ТВ от разных провайдеров

Брать цифровые сервисы и подписки у разных операторов, тем более, когда у вас большая семья – значит, терять каждый месяц до 40 процентов на оплату этих услуг.

Например, универсальная подписка есть у МТС . Всего за 790 рублей в месяц можно получить набор цифровых «ништяков» из мобильной связи, высокоскоростного домашнего интернета до 500 Мбит/с, цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра KION. В добавок, всех членов семьи можно включить в вашу группу и открыть доступ в мобильной связи всего за 200 рублей в месяц с огромным пакетом мобильного интернета - 40 гигов в месяц.

Совет №3. Не отказывайте себе в удовольствиях, даже ежедневных

Покупать каждый день латте в местной кофейне и кататься на такси вместо поездок на общественном транспорте – и почему такие приятные мелочи финансовые эксперты называют «пожирателями бюджета»? Да, если посчитать все подобные ежедневные траты, выйдет приличная сумма. Да, её можно потратить на крупную покупку или отложить на будущее. Но как отказать себе в удовольствиях?

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Совет №4. Раз кредитка моя – значит, деньги на ней тоже мои

Кредитная карта порой очень удобна: можно не отказывать себе в нужных и не очень покупках, а ещё она может выручить в непредвиденных ситуациях. Деньги, потраченные с кредитки, надо будет вернуть, но это же потом. А сейчас – чувствуешь себя финансово независимым и позволяешь себе всё, что хочешь! Главное, не затянуть с платежом – иначе снова придётся переходить на макароны.

Хотя эксперты говорят, что некоторые кредитки могут сохранить бюджет. Например, такие, где есть льготный беспроцентный период и даже кешбэк. Если оформить карту МТС, можно возвращать с покупок до 5% и не платить за пользование деньгами до 111 дней.

Совет №5. Зачем контролировать платные подписки? Пару сотен рублей на бюджет не влияют

Бывает такое, что приходит оповещение о списании денег на подписку, но не понятно, за какую? А зачем понимать, ведь суммы там особого влияния на бюджет не сделают. Подумаешь, 200 рублей в месяц за подборку музыкальных новинок – а вдруг захочется послушать, 300 рублей в месяц за электронный журнал – будет что почитать на досуге, 800 рублей в месяц за онлайн-тренировки – когда-нибудь надо будет привести себя в форму. Вроде б и сервисы все нужные, пусть не прямо сейчас, но потом, когда-нибудь, в далеком светлом будущем…Когда появится время, и с понедельника начнётся новая жизнь…

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Совет №6. Копить на крупную покупку – это долго и скучно

Потратить всю зарплату на покупку новой техники, а потом месяц жить на макаронах с долгами по коммуналке или занимать у друзей до зарплаты – такое бывает. Зато дома стоит новый холодильник или огромный плазменный телевизор! Говорят, что на крупные покупки надо копить продолжительное время – но это так долго и скучно! А макаронная диета поможет постройнеть. Может быть…

Совет №7. Покупайте продуктов побольше – про запас останется

Не успели съесть йогурт, а у него уже закончился срок годности? В коробках с купленной про запас крупой завелись насекомые? Спаржа, которую обещали есть каждый день, совсем испортилась? С такими продуктами придётся расстаться. Но при следующем походе в магазин обязательно наберите разных продуктов впрок – вдруг пригодятся. Тем более, когда открываешь холодильник и видишь набитые доверху полки, на душе становится как-то спокойнее…

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Совет №8. Финансовая подушка безопасности только для богачей

Только очень состоятельные люди могут откладывать часть денег на случай непредвиденных обстоятельств или на незапланированные траты. Тем более зачем думать про «чёрный день», когда лучше привлекать в свою жизнь энергию солнца и позитива? Эксперты говорят, что, откладывая 5-15% от ежемесячной зарплаты, за год можно получить приличную сумму. Её и можно будет потратить в случае необходимости. Но опять нужно копить и ждать. Не лучше ли попробовать заговоры для привлечения денег и обзавестись кошельковой мышкой?

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