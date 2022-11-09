Челябинская делегация предварительно договорилась с министром культуры Беларуси о совместных днях культуры в регионе

Возможно, уже в следующем году Челябинск ждут дни культуры Беларуси

Делегация из Челябинской области на неделю съездила в Минск. С 2016 года в Беларуси проводят творческие стажировки для иностранцев, помогая им углубленно изучать песни, танцы и проходить мастер-классы. В числе гостей были руководитель образцового коллектива театра танца «Выкрутасы» Наталья Пантелеева и председатель «Белорусской национально-культурной автономии» Юлия Геращенко.

Во время поездки делегация встретилась с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем. С ним обсудили вопросы сохранения белорусской культуры в братских странах.

— Наверное, ключевая проблема у нас здесь в том, что белорусская и русская культуры настолько проникли друг в друга, что порой не видится границ и различий. И нужно увидеть эти различия не для того, чтобы отделиться, а чтобы наоборот проникнуться и понять, насколько мы схожи и дополняем друг друга, — отметила Юлия Геращенко.

Поэтому белорусскому министру культуры предложили проводить в Челябинске дни культуры Беларуси. И предварительно договорились привезти в столицу Южного Урала артистов, музыкантов, мастеров и выставки..

— Недавно на встрече с главой города мы согласовали этот вопрос, теперь нужно это сделать на уровне двух министерств. Мы уже готовы тут встречать, — заметила Наталья Пантелеева.

Во время поездки челябинскую делегацию обучили соломоплетению — это вид народного искусства в Беларуси, предоставили изобилие блюд из картофеля, сводили в церковь всех религий, в крипте которой хранятся урны с землей, где погиб хоть один белорус, защищавший родину. Также гостей из Челябинска впечатлило отношение жителей страны к своей родине.

— Они сильно и мощно чтят память. Например, у Вечного огня на площади Победы стоит монумент, и на протяжении 38 лет лучшие школьники Минска несут вахту Памяти — с сентября по май. В любую погоду: в бурю и дождь — стоят неподвижно. Это трогает до глубины души, — поделилась председатель «Белорусской национально-культурной автономии» Юлия Геращенко.

— А меня, как работника сферы культуры, в институте культуры в Минске поразило, как все пронизано патриотизмом. Первые два курса студенты изучают только белорусскую культуру. А еще у них оркестр, который играет на сохраненных белорусских инструментах. Я впервые увидела дуду, механические лютни. У нас такое в музее стоит, а они на этом играют! — восхищается руководитель образцового коллектива театра танца «Выкрутасы» Наталья Пантелеева.

Как выглядит современная белорусская культура, жители Челябинска, возможно, увидят уже в следующем году.

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