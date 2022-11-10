«Либо мы вместе, либо нас нет»: как России и Белоруссии победить в информационной войне

Заседание Комиссии Парламентского собрания по информационной политике прошло в правительстве Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Искажение фактов, манипуляции, провокации — в Сети ведется настоящая информационная война. Война за умы людей. Проблема навязывания чуждых, западных, ценностей актуальна, как для России, так и для братской Белоруссии. А значит и решать ее нужно сообща. Тем более, что Республика Беларусь — один из главных партнеров Челябинской области. Теперь не только в экономическом, но и в информационном пространстве.

На этой неделе в Челябинске работает делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Одной из главных встреч стало заседание Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи. Перед началом встречи делегация посетила Свято-Симеоновский кафедральный собор храм, а также возложили цветы к Вечному огню. Как отметил председатель комиссии, представитель Республики Беларусь Геннадий Давыдько, впервые в его практике такая встреча началась с молитвы.

— Челябинск — замечательный город, благодаря стараниям людей из маленькой сторожевой крепости, превратившийся в индустриальный центр. Нам еще предстоит углубить сотрудничество на вашей территории, — отметил, открывая заседание, Геннадий Давыдько.

Рабочий день делегации начался с возложения цветов. Фото: Pravmin.gov74.ru

Дружественные отношения в Челябинске развиваются уже много лет. Так, последний день рабочей недели у читателей газеты «Комсомольская правда» начинается не только с кофе, но и с чтения вкладки «Союзное вече» (официальное еженедельное издание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России) — ее легко найти в центре пятничного номера. Директор Челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова показала фильм о том, как идет подготовка и печать газеты. Выпуски распространяются через киоски прессы, почту, магазины, еще одно, уникальное, направление — vip-подписка.

Геннадий Давыдько поинтересовался, есть ли обратная связь, ведь это важный момент в работе современных СМИ. Екатерина Парфенова ответила, что мы получаем ее в том числе через председателя «Белорусской национально-культурной автономии» в Челябинске Юлию Геращенко.

— «Комсомольская правда» сама по себе — информационный гипермаркет. Там разложена по полкам самая разная информация, которая может потребоваться прогрессивному человеку. «Союзное вече» — журнал профильный, который должен попадать в руки тем, кто интересуется союзным строительством, дружбой российско-белорусский. Вроде бы. Но на сам деле «Союзное вече» давно стал своеобразным гипермаркетом. Там и о политике, и об искусстве, и портреты интересных людей. Поэтому, эти две газеты очень хорошо сотрудничают, — рассказал журналисту КП-Челябинск Геннадий Давыдько. — Это не просто вкладыш, а смысловое дополнение одного из выпусков «Комсомольской правды».

В центре — директор Челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова и главный редактор газеты «Союзное вече» Светлана Камека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По мнению парламентариев, Союзное государство должно своевременно противопоставить этому вызову целый комплекс мер как в информационной, так и в других сферах деятельности.

— У нас сейчас нет выбора: либо мы вместе, либо нас нет, — отрезал Геннадий Давыдько. — Сейчас в СМИ стоит задача не по освещению событий, не по обслуживанию каких-то новостей, а по созданию информационной повестки.

Особое внимание необходимо уделить наиболее уязвимой в плане навязывания мнений, предпочтений и прямой дезинформации части общества — молодому поколению. Тему ментальной войны подняла сенатор Маргарита Павлова. Ее последствия проявляются как минимум через поколение, но тогда противостоять этому будет невозможно.

— Если мы не займемся стратегией союзного государства, не займемся нашими детьми, мы потеряем весь наш русский мир и нашу страну. Только за шесть дней после начала спецоперации наши геополитические противники потратили на информационную войну 77 млн долларов. Цифры ВЦИОМ очень красноречивы: молодежь поддерживает ценности Запада, — отмечает Маргарита Павлова. — А у нас на все Парламентское собрание миллиард рублей — это смешные деньги. Будет преступлением, если мы с этим же бюджетом выйдем на 2023–2024 год. Мы не имеем морального права оставить все как есть. Сейчас слово по мощности обладает большей силой чем танки и самолеты, ведь оно проникает в наши сердца и умы.

Нужно ли кидать миллиарды в «окопы» соцсетей? Как отметила Маргарита Павлова, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск, для начала нужно проанализировать КПД тех или иных инструментов.

В целях повышения эффективности информационного сопровождения интеграции России и Беларуси средствам массовой информации предложено наладить партнерские взаимоотношения с соответствующими информационными структурами Челябинской области.

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