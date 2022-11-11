Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова: «Наши противники потратили на информационную войну $77 млн»

Много лет Маргарита Павлова выступает за защиту традиционных ценностей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ментальная война началась не сегодня, не вчера и не 24 февраля. Она развернута достаточно давно. В этом уверена член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова. На заседании Комиссии по информационной политике, в котором приняли участие парламентарии России и Белоруссии, она заявила, что последствия такой войны проявляются как минимум через поколение. Публикуем выступление сенатора:

— Нам только кажется, что с нашим сознанием не работают. На самом деле работают и достаточно активно, через моду, хайп. В первую очередь, чтобы изменить природу нашего сознания, сознания наших детей. В дальнейшем, обладая определенным набором ценностей, мыслей и идей, они будут принимать нужные не нашей стране решения. Быть полностью под чьим-то влиянием — это называется «колониальное мышление».

Только за шесть дней после начала спецоперации наши геополитические противники потратили на информационную войну 77 млн долларов. А у нас на все Парламентское собрание миллиард рублей — это смешные деньги. Будет преступлением, если мы с этим же бюджетом выйдем на 2023–2024 год. Мы не имеем морального права оставить все как есть. Сейчас слово по мощности обладает большей силой, чем танки и самолеты, ведь оно проникает в наши сердца и умы. В ответственный момент человек будет принимать решение, опираясь на внутренние ценности.

Когда девушек спрашивают, что они выбирают: аборт или рожать — это на самом деле не личный вопрос, а вопрос из серии смыслов, идеологии, защиты традиционных ценностей. Потому что всегда убивать ребенка считалось грехом, преступлением. А сейчас с невозмутимым спокойствием об этом говорят 20-25 летние девчата, даже не понимая, что их сознанием манипулируют, принимая это решение за свой личный выбор. Это один из наглядных примеров.

Заседание Комиссии по информационной политике прошло в правительстве Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К чему это приведет в долгосрочной перспективе. Мы отказываемся от естественного продолжения рода, наша страна умирает и наступает «демографическая зима». Это показывает анализ ситуации в той же Европе, где уровень жизни достаточно высок, но демография падает потому, что нет ценности жизни ребенка. В восточных, азиатских станах ценность жизни другая. И эти страны прирастают населением, которое в какой-то степени замещает европейское.

Сначала это происходит безобидно: «А что такого?» Появляются все больше клиник по смене пола. Если в 2000-х годах в Америке их было 1-2 на всю страну, то теперь 50-60. Помогают принять решение те же психологи, которые работают в школах. Когда идет отделение ребенка от родителей, родители не могут принять за ребенка какие-то решения. В результате он принимает навязанные решения.

Если сейчас мы не займемся нашими детьми, через 10-20 лет мы потеряем нашу страну. В рамках Союзного государства, в рамках работы в Совете федерации мы затрагиваем эти вопросы, чтобы сохранить наш суверенитет, наш русский мир.

30 сентября в своей речи президент не случайно сказал, что у нас идет ценностная война, война добра со злом и даже процитировал священное писание: «По плодам их вы узнаете их». Сейчас мы видим эти плоды. В советские годы был анекдот: «Кто у вас родился мальчик или девочка? Вырастет — сам определится». Все очень смеялись, сейчас уже не до смеха. Мы все заняты, мы все работаем, мы все куда-то бежим, а в это время через социальные сети, через телевидение, через какие-то другие информационные каналы к нашим детям заходят и ими управляют.

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