Как объяснить россиянам и белорусам, что они уже больше 20 лет живут в одном Союзном государстве

Перспективы и проблемы интеграции двух стран обсудили за круглым столом в КП-Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вы знаете что такое Союзное государство и кто в нем живет? Оказывается, ответят положительно на этот вопрос очень немногие. На самом деле «союзное государство» это абстрактное понятие, объединяющее отношения России и Беларуси, но с очень конкретными задачами. Одна из них – обеспечение информационной безопасности. Что нужно делать, чтобы повысить узнаваемость СМИ Союзного государства – обсудили на круглом столе в «Комсомольской правде-Челябинск».

«РЕБЯТА, А ВЫ ЧЬИ?»

– В Беларуси нас встречают как россиян, в России – как белорусов, – с удивлением рассказывает о рабочих визитах Парламентского Собрания Союзного государства Андрей Шахорский. – Нередко люди не знают о существовании Союзного государства, нужно убрать этот пробел. Все должны понимать, что мы – Россия и Беларусь – единое государство. В то же время нас радует мониторинг СМИ Челябинской области и Союзного государства – в последнее время существенно выросло количество публикаций на российско-белорусскую тему. Интеграция двух стран не может произойти без СМИ, в том числе.

В центре – много рассказавший о сотрудничестве братских народов Андрей Шахорский Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Договор о создании Союзного государства подписан еще в 1999 году. Он предусматривает 28 интеграционных программ, большая часть из которых уже завершается. Идет работа над следующим пакетом – он станет шире. И в условиях новых угроз журналистам нужно говорить об этом чаще.

– Белорус и россиянин – однокоренные слова. Мы один народ, одно государство уже очень много лет. И надо сделать так, чтобы это было понятно простому человеку, – подчеркнула консультант Управления по обеспечению деятельности Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Анна Буркова. – Мы стараемся вести работу насколько это можно, и конечно наши союзные СМИ в авангарде этой работы.

СПАСИБО «КОМСОМОЛКЕ»

У Союзного государства уже есть свой телеканал «БелРос», «Первое союзное радио», журнал «Союзное государство» для администраций и правительств, газета «Союз» и «Союзное вече». Последняя выходит вкладкой в пятничной «Комсомолке».

– Тираж – всего 5 тысяч. И на две области – Курганскую и Челябинскую – в почти 5 миллионов человек это очень мало. Немудрено, что не люди не знают о нашей газете. КП-Челябинск входит в ТОП-2 в регионе – бюджет на продвижение сайта многомиллионный. Бюджет сайта «Союзное вече» – 0 рублей 0 копеек, – немного с грустью произносит цифру исполнительный директор газеты Дмитрий Матвеев. – Притом информационные противники в период с 24 февраля по 2 марта на рекламу и таргетирование потратили 77 миллионов долларов! А бюджет всех СМИ Союзного государства – 15 миллионов долларов в год. Можем ли при таких условиях с кем-то соревноваться? Здесь спасибо «Комсомольской правде-Челябинск», что она взяла нас прицепом и тащит – где-то по стране, где-то по области.

О тиражах и цифрах Дмитрий Матвеев говорил эмоционально Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помогает – налаженная масштабная сеть распространения, отметила, радуясь благодарности, директор Челябинского филиала ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова:

– Это сеть киосков «Вечерний Челябинск» и «Пресса Урала» (бывшая «Роспечать»), все почтовые отделения области, частные киоски, местные крупные ритейлы. А также VIP-подписка для глав промышленных предприятий. Также мы возим газеты в районные администрации и ковидные больницы. У нас тесные дружеские отношения с лидером местной белорусской ассамблеи Юлией Геращенко. Все их новости, особенно в этом году, мы выдаем на сайте, радио, в соцсетях, в «Союзном вече». Поддерживаем инициативы интеграции.

Екатерина Парфенова рассказала, как издательский дом помогает распространять союзные СМИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И сегодняшний круглый стол с изюминкой – украшен белорусским рушником. Ярко выделяется женщина в национальном костюме.

– Я постаралась сегодня тоже. Как общественная организация мы существуем около года, но внимания СМИ достаточно. Благодаря теме Союзного государства к нам обращаются, приглашают. Часто зовут станцевать или спеть, но мы стараемся раскрывать культуру со всех граней, – рассказала председатель «Белорусской национально-культурной автономии» Юлия Геращенко.

Чтит национальные традиции и делится новостями с журналистами Юлия Геращенко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ГДЕ НИ КОПНИ – ВЕЗДЕ БЕЛОРУС»

Новые грани ищут и союзные СМИ. «Союзное вече» предлагают вкладывать в каждый номер «Комсомолки», в том числе в еженедельную толстушку. Так общий тираж можно увеличить в 6 раз – до 1,2 млн, а расходы на печать уменьшить за счет объема. Есть куда расти и монетизации. Сейчас в силу юридических особенностей доход от рекламы из всех союзных СМИ может получать только телерадиокомпания. Вдобавок по закону одна и та же реклама может быть разрешена в России, а в Беларуси – нет. И наоборот. Палки в колеса вставляют и враждебные площадки – в этом году ютуб-канал «БелРос» блокировали уже дважды.

Резкий движений – тоже делать не стоит, считает Юрий Лифанов – генеральный директор ЗАО «Прайм Принт Челябинск»:

– Дизайн «Союзного вече» удачно вписан в дизайн «Комсомолки». Очевидно, что аудитория газеты достаточно консервативна. Любые изменения должны быть продуманы, согласованы с трансформациями «Комсомолки». Поскольку люди покупают ее, а «Союзное вече» получают приятным бонусом, и важно, чтобы так и оставалось.

У Юрия Лифанова половина родственников живет в братской стране Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будет – только лучше, уверен корреспондент союзной газеты Максим Чижиков. Хотя 5 лет назад, когда только начинал работать в издании, журналист думал, что будет скучновато.

– Оказалось, тем – огромное количество. Где ни копни – везде белорус. От Калининграда до Сахалина – даже на этом острове есть белорусские фермы и коровы, которых привезли специально из Беларуси! – восклицает журналист. – В Нальчике еще активные энтузиасты-земляки, в Самаре. Большая надежда на программы интеграции Союзного государства. Нам будет проще работать – и с точки зрения увеличения тем, и с юридической точки зрения.

Вместо скучной газетной рутины Максим Чижиков попал в поток интересных тем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что еще стоит сделать – так это включить изучение истории Союзного государства в школьную программу истории. Участники круглого стола убеждены – всего один параграф поможет добиться того, что через 10 лет будет целое поколение, знающее об интеграции двух братских стран.

Модератором круглого стола выступила редактор КП-Челябинск Юлия Реутова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Делегация Союзного государства с представителями Беларуси работает в Челябинске уже несколько дней. Она поучаствовала в открытии XI съезда национально-культурных объединений Южного Урала, где обсуждали способы укрепления национального единства в условиях новых вызовов. Также гости поприветствовали победителей VI всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края». Днем ранее делегация обсуждала как России и Белоруссии победить в информационной войне. Лейтмотив: «либо мы вместе, либо нас нет».

Внимательно слушали актуальные размышления коллег журналисты КП-Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru