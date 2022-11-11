Первая леди Челябинской области Ирина Текслер завела страничку в социальной сети «ВКонтакте»

Ирина Текслер завела официальную страничку в соцсети «ВКонтакте» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 11 ноября, первая леди Челябинской области Ирина Текслер завела свою страничку в социальной сети «ВКонтакте». Супруга губернатора и учредитель Фонда2020 опубликовала первый пост, в котором рассказала, как будет покорять соцсеть.

— Страница моего НКО рассказывает о деятельности фонда, наших проектах, и той большой жизни, которую ведёт команда Фонда2020. Но есть еще пласт моей деятельности, который не соприкасается с фондом, но о котором мне хочется рассказывать и делиться, — написала Ирина Текслер.

Ирина Николаевна уже обзавелась новыми друзьями на своей страничке, в числе которых и ее супруг — Алексей Текслер. А еще она добавила к себе видеоролик с недавним выступлением на благотворительном вечере «Добрые сердца». Первая леди исполнила песню «Верю я» под аккомпанемент саксофониста.

Кстати, на том вечере удалось собрать более 1,8 млн рублей на благотворительность. За рекордную сумму в 555 тысяч рублей была продана толстовка с автографами участников команды КВН «Уральские пельмени».

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